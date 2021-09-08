Motorola, ikinci nesil havadan kablosuz şarj istasyonunu tanıttı. Söz konusu istasyon, telefonları 3 metre uzaktan bile şarj edebiliyor.

ABD merkezli teknoloji şirketi Motorola, düzenlediği bir etkinlikte yeni nesil kablosuz şarj teknolojisini görücüye çıkardı.

Bugüne dek alıştığımız kablosuz şarj teknolojilerinden farklı bir yapıya sahip olan sistem, akıllı telefonları şarj istasyonuna 3 metre uzaktayken bile şarj edebilme özelliğine sahip.

Geçtiğimiz dönemlerde ilk defa havadan şarj imkanı sunan kablosuz şarj cihazını duyuran Motorola, ikinci nesil cihazda ise aynı anda 4 telefon için şarj olma imkanı sunuyor.

Üstelik şarj istasyonu ile cihaz arasında engel olduğunda bile şarj işlemi kesintiye uğramıyor.

Motorola'dan telefonları havadan şarj eden teknoloji - VİDEO

1600 VERİCİ VAR

Motorola tarafından yapılan açıklamalara göre, yeni nesil havadan kablosuz şarj cihazında 1600 adet verici var ve bu vericiler, engellerin aşılmasını ve mesafenin artırılmasını sağlıyor.

Şimdiye kadar piyasaya sürülen hiçbir havadan kablosuz şarj cihazı, birden fazla telefonu şarj edememişti. Motorola ise bu sayısı dörde çıkararak rakiplerine adeta gözdağı verdi.

Motorola'nın havadan şarj teknolojisinin ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz belli değil.

