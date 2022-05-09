Motorola'nın katlanabilir telefonu Razr 3'ten yeni bilgiler geldi

Motorola’nın önümüzdeki haftalarda piyasaya sürmesi beklenen katlanabilir telefonu Razr 3 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Samsung ve Huawei'nin kendi katlanabilir telefonlarını tanıtmasının ardından, Motorola da 2019 yılında merakla beklenen katlanabilir telefonu Razr'ı tanıtmıştı.

Samsung'un ve Huawei'nin katlanabilir telefonlarının aksine dikey olarak katlanan telefon, artık üçüncü sürümü için gün sayıyor.

Üst seviye özellikle donatılacak Motorola Razr 3'ün, Samsung Galaxy Z Flip serisine rakip olması bekleniyor.

Motorola Razr 3 özellikleri

Sızdırılan görsellere göre telefon, çift arka kamerayla gelecek. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen1 işlemciden alacak telefonda 8GB/12GB RAM ve 256GB/512GB depolama seçenekleri yer alacak.

Telefonun diğer özellikleri arasında 6,2 inç Full HD+ ekran, 50 megapiksel ana kamera ve 32 MP ön kamera da var. Motorola Razr 3’ün temmuz veya ağustos ayında Çin’de tanıtılması bekleniyor.