Motorola'nın üç modelinde güvenlik açığı tespit edildi

Motorola'nın üç modelinde güvenlik açığı tespit edildi

Güvenlik uzmanları, Motorola'nın üç modelinde işlemciden kaynaklanan güvenlik açıkları buldu.

Akıllı telefonlar için üretlen çiplerde MediaTek ve Qualcomm'un üstünlüğü sürerken, Çinli çip üreticisi Unisoc da son zamanlarda çıkış yakaladı.

Genellikle giriş ve orta segment telefonlarda karşımıza çıkan Unicos işlemciler, zaman zaman güvenlik açıklarıyla gündeme geliyor.

Son zamanlarda üst segment telefonları da hedeflemesiyle daha detaylı bir incelemeden geçen Unisoc'un, üç Motorola telefonunda sorun oluşturduğu ortaya çıktı.

Telefonlar tehlikede

Uzmanlara göre, Motorola Moto G20, E30 ve E40 akıllı telefonlarına güç veren Unisoc Tiger T700 yonga seti, büyük bir güvenlik açığına sahip.

Chechpoint Research'ün raporuna göre, söz konusu açık hücresel bağlantı kısmında kendini gösteriyor.

Bu tehdit hakkında bilgilendirilen Unisoc, sorunun çözümü için çalışmalarına devam ediyor.