Motorola’nın yeni katlanabilir telefonu Razr 40 Ultra görüntülendi Motorola’nın yeni katlanabilir telefonu Razr 40 Ultra’nın resmi görselleri yayınlandı.

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Samsung ve Huawei'nin kendi katlanabilir telefonlarını tanıtmasının ardından, Motorola da 2019 yılında merakla beklenen katlanabilir telefonu Razr'ı tanıtmıştı.

Samsung'un ve Huawei'nin katlanabilir telefonlarının aksine dikey olarak katlanan telefon, yeni modeliyle karşımıza çıktı.

Motorola Razar 40 Ultra görüntülendi

Motorola Razr 40 Ultra, dev bir dış ekran tasarımıyla Oppo Find N2 Flip ve Galaxy Z Flip 5’e rakip olacak. Kapak ekranında, iki büyük kamera lensi ve led flaş karşımıza çıkıyor.

Razr 40 Ultra’nın Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcinsinden güç alması bekleniyor.

Razr 40 Ultra’da ana kamera 12 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX563 sensörü olacak. Bu kameraya, 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera eşlik edecek.

Kutusundan Android 13 ile çıkması beklenen telefonun, önümüzde haftalarda tanıtılacağı tahmin ediliyor.

Yapılan pazar analizlerine göre, 2022 yılında 12.8 milyon adet katlanabilir akıllı telefon modeli satıldı.

2023 yılında ise satışların 18 milyon adede ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu da satışlarda yüzde 44 civarında bir artış yaşanacağı anlamına geliyor.

Aaraştırmaya göre, 2019 yılında ortalama fiyatları 2 bin dolar civarında olan katlanabilir telefonlar, 2024 yılında 1000 dolar seviyesine kadar düşecek.