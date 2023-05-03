Mouse alırken dikkat edilmesi gereken 7 şey Bir mouse satın almadan önce dikkat etmeniz gereken bir takım noktalar bulunuyor. Bu yazımızda mouse alırken dikkat edilmesi gereken 7 şeyi sizler için ele aldık. İşte mouse alırken dikkat edilmesi gereken 7 şey..

Bilgisayarınız için bir mouse almadan önce dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunuyor.

Bir fareyi ne için kullanmayı düşündüğünüz, neyi dikkate almak isteyeceğinizi büyük ölçüde etkilemektedir.

Basit ve ucuz bir şey, yalnızca temel işaretle ve tıkla işlevi için ihtiyacınız varsa, muhtemelen size yetecektir.

Bununla birlikte, kablolarla uğraşmak istemiyorsanız, çok hızlı ve hassas bir fareye ihtiyacınız varsa veya bilgisayarınızda çalışırken bilek rahatlığıyla ilgili farklı sorunlar yaşıyorsanız, kullanabileceğiniz birkaç seçenek bulunuyor.

İşte mouse almadan önce dikkat etmeniz gerekenler..

Maliyeti ne kadar olmalı?

Bir bilgisayar faresinin maliyeti, esas olarak ne kadar karmaşık olduğu ile ilgilidir. Daha uygun fiyatlı seçenekler muhtemelen çok fazla çan ve ıslık içermezken, programlanabilir düğmelere sahip daha hassas bir fare üç basamaklı rakamlara ulaşabilir. Bütçe bir sorunsa, önce farenizden neye ihtiyacınız olduğunu düşünün, temel noktanızı belirleyin ve ardından ilgileniyorsanız daha fazla özelliğe bakın.

Lazer mi Optik mi?



Fareler, "nokta/inç" (veya dpi) ile izleme yaparak çalışır. Bir optik fare 400 ila 800 dpi arasında izleme yapabilirken, bir lazer fare genellikle 2.000 dpi'den daha fazlasını izleyebilir. Peki optik fareye mi yoksa lazer fareye mi ihtiyacınız var ? Daha yüksek dpi değerlerinin sizi aldatmasına izin vermeyin. Günlük fareniz tipik olarak hassas izleme gerektirmez ve bir optik fare ile gayet iyi iş görür. (Hatta bazıları ekstra kesinliği sinir bozucu bulmaktadır.) Bununla birlikte, oyuncular ve grafik tasarımcılar genellikle ek hassasiyeti memnuniyetle karşılar.

Kablolu mu kablosuz mu?

Kablosuz fare alıp almamanız kişisel bir tercihtir. Kablosuz bir fare ile kablonuza dolanma riskini almazsınız, ancak uygun olmayan bir zamanda pillerin bitme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bazı kablosuz fareler şarj yuvalarıyla birlikte gelir, bu nedenle bu AAA'ları satın alma konusunda endişelenmenize gerek yoktur, ancak yine de fareyi yuvaya veya istasyona koymayı hatırlamanız gerekir. Diğer farelerde gücü korumak için bir açma/kapama düğmesi olabilir; yerleştirme istasyonunda olduğu gibi; bu, yalnızca kullanmayı bitirdiğinizde kapatmayı unutmazsanız kullanışlıdır. Bazıları , USB bağlantı noktasıyla aynı hizada oturan nano alıcılarla birlikte gelir . Diğerleri, bağlantı noktasından birkaç inç dışarı çıkan daha büyük kablosuz alıcılarla birlikte gelir. Tahmin edebileceğiniz gibi, nano alıcı için genellikle daha yüksek bir fiyat ödersiniz, ancak sık seyahat ediyorsanız en iyi satın alma işleminiz bu olabilir. Bilgisayarınız Bluetooth uyumluysa alıcısız bir Bluetooth fare satın alabilirsiniz . Çalışmadan önce fareyi eşleştirmeniz gerekecek , ancak fişe takmayı veya ayrı bir donanım kilidi getirmeyi hatırlamanız gerekmeyecek.

Kablolu bir fare ile piller veya alıcılar hakkında endişelenmenize gerek kalmayacak çünkü USB (veya PS2) bağlantı noktanızdan güç çekecektir. Ancak dezavantajı, yalnızca kablo uzunluğu kadar uzağa hareket edebilmenizdir. Kablosuz bağlantı kurarsanız, zaman zaman pilleri değiştirirsiniz. Pil ömrünü uzatmak için açma/kapama düğmesi olan bir fare arayın ve kullanın .

Alıcılar

Pil ömründe olduğu gibi, bu kablosuz fareler için bir endişe kaynağıdır. Dizüstü bilgisayardan dışarı fırlayan tam boyutlu bir alıcı mı kullanıyor yoksa dizüstü bilgisayarı çıkarmanıza gerek kalmadan taşımanıza olanak tanıyan bir nano alıcı mı kullanıyor? Alıcı yer tutucusu ile birlikte mi geliyor?

USB flash sürücüler, tükenmez kalemler ve yedek anahtarlar gibi fare alıcılarının yanlış yerleştirilmesi kolaydır , bu nedenle manyetik bir yer tutucuya veya belirlenmiş bir yuvaya sahip olmak son derece yararlıdır. Aynı şekilde, farenin uygun alıcıyla birlikte geldiğinden emin olun.

Bu genellikle 2,4 GHz kablosuz teknolojisi kullanan fareler için bir sorun değildir, ancak birçok fare Bluetooth kullanır ve genellikle bir Bluetooth alıcısı ile birlikte gelmez. Bir Bluetooth fare satın almadan önce bilgisayarınızda tümleşik Bluetooth olup olmadığını kontrol edin.

Programlanabilir düğmeler

Sol ve sağ tıklama düğmelerini ve ortadaki kaydırma tekerleğini herkes bilir. Ancak bazı fareler, genellikle aygıtın yan tarafında bulunan ek düğmelerle birlikte gelir. Bunları, İnternet tarayıcınızdaki "Geri" düğmesi gibi belirli işlevler için programlayabilirsiniz. Sürekli olarak aynı programlarda çalışıyorsanız, bunlar son derece yararlı olabilir ve genellikle kurulumları kolaydır.

Ergonomi

Herhangi bir bilgisayar çevre biriminin belki de en önemli yönü, kullanım kolaylığıdır; Fareler söz konusu olduğunda konfor kraldır . Farelerde ergonomi, tekrarlayan stres yaralanmalarını önlemeye yardımcı olabileceği için hayati önem taşır.

Bununla birlikte, ergonomi herkese uyan tek bir özellik değildir ve bir üreticinin cihazının ergonomik olduğunu iddia etmesi onu öyle yapmaz. Ne yazık ki, bir farenin rahat olup olmadığını anlamanın tek yolu onu uzun süre kullanmaktır ki bu da satın almadan zordur. Tüm bilgisayar çevre birimlerinde olduğu gibi, satın almadan önce cihazınızı araştırın.

Fareyi uzun süre kullanmazsanız, dilerseniz kararınızda estetiğin daha ağır basmasına izin verebilirsiniz. Bununla birlikte, grafik tasarımcılar, PC oyuncuları ve diğer uzun vadeli kullanıcılar, güzel olana değil, rahat olana bağlı kalmalıdır.

Oyun tepkisi

Bilgisayar oyunlarının hayranları, hızlı ve hassas bir şekilde yanıt verebilen farelere ihtiyaç duyar. Nitelikler, yansıtıcı yüzeylerde çalışmayabilecek lazer veya lastik top gibi girdi mekanizmasını, izleyicinin çözünürlüğünü ve hareket girdisinin bilgisayara beslenme hızını içerir.