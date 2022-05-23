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    Mozilla Firefox, yalnızca 8 saniyede hacklendi

    Mozilla Firefox, iki büyük güvenlik açığı nedeniyle yalnızca 8 saniyede hacklenebiliyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 13:45
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    Mozilla Firefox, yalnızca 8 saniyede hacklendi

    Mozilla tarafından geliştirilen, özgür ve açık kaynak kodlu bir web tarayıcısı olan Firefox; Windows, macOS, Linux, Android ve iOS işletim sistemlerinde kullanılabiliyor.

    Tüm dünyadaki hackerların katılımıyla firmaların kendi yazılımlarının güvenilirliğini test ettirdikleri PWN2OWN etkinliği, çok ilginç bir olaya sahne oldu.

    Hackerlar, iki kritik güvenlik açığı kullanılarak Mozilla Firefox'u sadece sekiz saniyede hacklemeyi başardı.

    100 bin dolar kazandı

    Manfred Paul isimli hacker, 18 Mayıs Çarşamba günü PWWN2OWN'un açılış oturumunda dördüncü oldu ve toplam 100 bin dolar ödül kazandı.

    Sorunsuz bir tarayıcı için, Mozilla Firefox'u açtıktan sonra sağ üstteki üç çizgi menüsünden Yardım > Firefox Hakkında yolunu izleyerek, Firefox'un en son sürümünü yüklediğinizden emin olun.

    firefox


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