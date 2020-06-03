Tekno 'on' yaz dizimizin 19. bölümünde, sıra dışı tasarımlarıyla öne çıkan, mühendislik harikası 10 farklı gökdeleni listeledik.

Tekno 'on' 19. Bölüm - ''Mühendislik harikası sıra dışı 10 gökdelen ''

Gökdelenlerin tasarımları ve yapımlarının arkasındaki mühendislik, insanların neler yapabileceğini bir kez daha bize gösteriyor. Tekno 'on' yazı dizimizin bu bölümünde, dünyanın en görkemli mühendislik harikaları arasında yer alan 10 farklı gökdelene yakından bakacağız.

Bu gökdelenler, yalnızca dünyanın en uzun binaları olmakla kalmıyor, aynı zamanda tasarım ve mühendislik açısından harika manzaralar ortaya çıkarıyor.

1. KENDİ ŞELALESİNE SAHİP GÖKDELEN: LIEBIAN

Çin'de her ne kadar hemen hemen her bölgede gökdelenler karşımıza çıksa da Liebian isimli gökdelen diğerlerinden oldukça farklı. Kendi şelalesine sahip bu tasarım harikası bina, 121 metre yüksekliğe sahip.

Çin'in güneybatısındaki Guiyang'da bulunan Liebian gökdeleninde bulunan şelale, dünyanın en büyük insan yapımı şelalelerinden biridir ve bir binaya dahil edilen en uzun şelaledir.

Binanın altında yer alan su tankları ve 4 pompa ile şelalenin sürekli çalışması sağlanıyor.

2. SONU YERDE OLAN GÖKDELEN: BIG BEND

Oiio Studio tarafından tasarlanan bu gökdelen henüz inşa edilmemiş olsa da oldukça etkileyici görünüyor. Tamamlandığında tabandan tabana 1.200 metre yüksekliğe sahip olacak Big Bend, dünyanın en uzun binası olmaya hak kazanacaktı.

Ancak bu etkileyici gökdelen şimdilik yalnızca bir öneri olarak kağıt üzerinde kalmaya devam ediyor.

3. DÜNYANIN İLK DÖNEN GÖKDELENİ: DYNAMIC TOWER

İtalyan mimar David Fisher tarafından tasarlanan Dynamic Tower, dünyanın ilk dönen gökdeleni olma unvanını elinde bulunduruyor. Bu yıl inşasına başlanılması beklenen bu etkileyici yapıda bulunan her bit kat, 360 derece dönebilen bir şekilde tasarlanacak.

4. DEV BİR ŞİŞE AÇACAĞI: KRALLIK MERKEZİ

Suudi Arabistan'ın başkenti ve en büyük şehri Riyad'da bulunan Kingdom Centre (Krallık Merkezi), benzersiz bir tasarıma sahip. 74 kattan oluşan gökdelen, adeta dev bir şişe açacağını andırıyor.

Yükselen iki kuleyi köprü ile birbirine bağlayan bina, 'Gökyüzü Köprüsü' olarak da adlandırılıyor.

5. ÇİN MERKEZ TELEVİZYON BİNASI (CCTV)





Bir başka mühendislik harikası olan Çin CCTV binasının inşasına 2004 yılında başlandı ve 2008 yılında tamamlandı. 234 metre yüksekliğe sahip bu bina, düzensiz yapısıyla oldukça dikkat çekiyor.

6. LONDRA'NIN SİMGESİ: SHARD

Londra silüetinin bir simgesi olan Shard, dünyanın en eşsiz gökdelenleri arasına girmeyi başarıyor. Yaklaşık 306 metre yüksekliğe sahip gökdelen, Batı Avrupa'nın en yüksek binasıdır.

7. ABU DABI ALDAR

Aldar şirketinin Abu Dabi'deki 121 metre yüksekliğindeki merkezi de benzersiz bir gökdelen olma özelliğine sahip. Uzaktan bakıldığında dairesel bir tasarıma sahip olan gökdelen, elmas şeklindeki üçgen cam paneller kullanılarak inşa edildi.

Bu inşaat yöntemi sayesinde binanın iç kısmında neredeyse hiç sütun kullanılmamış.

8. ŞANGHAY TOWER

Çin'in Şanghay şehrinde yer alan 632 metre uzunluğundaki 127 katlı gökdelen, 7 yıl inşaat sürecinin ardından 2015 yılında tamamlandı. Dünyanın en yüksek ikinci binası konumunda olan Şanghay Tower, ayrıca dünyanın bir bina veya yapıda bulunan en yüksek gözetleme güvertesi ile dünyanın en hızlı ikinci asansörüne sahiptir.

9. SIRA DIŞI BİR GÖKDELEN: TURNING TORSO

İsveç'in Malmö şehrinde bulunan Turning Torso, dünyanın en sıra dışı gökdelenlerinden başka bir tanesi.

Santiago Calatrava tarafından tasarlanan ve 27 Ağustos 2005 tarihinde açılan gökdelen, bükülmüş mermer heykel konseptine sahip.

10. BURJ KHALIFA

Birleşik Arap Emirlikleri'ndde bulunan dev gökdelen Burj Khalifa, 828 metre yükseliğiyle dünyanın en yüksek gökdelenidir.

21 Eylül 2004 tarihinde inşasına başlanan sıra dışı gökdelen, 4 Ocak 2010 tarihinde tamamlanıp hizmete açıldı.

Söz konu gökdelen, ayrıca şimdiye kadar kırılması zor rekorlarrı da bünyesinde barındırıyor. İşte o rekorlar:

En yüksek bina

Şimdiye kadar yapılmış her açıdan en yüksek yapı

Dünyanın en yükseğe çıkan asansorü

Dünyanın en hızlı asansörü (saatte 64 km)

Dünyanın en yüksekte yer alan camisi (158. katta)

Dünyanın en yüksekte yer alan ikinci yüzme havuzu (76. kat)

yüzme havuzu (76. kat) Dünyanın en yüksek restoranı (122. katta)

Dünyanın en yüksek gece kulübü. (144. katta)

Tekno 'on' yazı dizimizin 19. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka 10 içerikle karşınızda olacağız. Aşağıdaki bağlantıdan Tekno 'on' serimizin bütün bölümlerine ulaşabilirsiniz.



