Mukbang nedir ve neden bu videolar milyonlarca kez izleniyor Mukbang, sunucunun büyük miktarda yemek yerken izleyicilerle etkileşime girdiği çevrimiçi yayınlara ya da videolara deniyor. Peki insanlar neden bu yayınları izliyor?

ensonhaber.com

Mukbang, son yıllarda dünya genelinde büyük bir popülerlik kazanan ve özellikle Güney Kore'den yayılan ilginç bir akımdır.

Bu akım, yemek yiyen kişilerin yemeklerini video paylaşarak veya canlı yayın yaparak izleyicilerle paylaştığı bir tür yemek paylaşımıdır.

Mukbang videoları, yemek yeme deneyimini sanal bir platforma taşıyarak milyonlarca izleyiciyi kendisine çekiyor. Bu akım, özellikle son yıllarda oldukça popüler hale geldi.

Mukbang nedir

Mukbang terimi, Güney Kore'de "muk-da" (yemek yemek) ve "bang-song" (canlı yayın) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir.

Mukbang videoları, genellikle büyük porsiyonlar yemek yiyen sunucuların izleyicileriyle etkileşimde bulunduğu özel sunumlar içerir.

Bu sunucular, izleyicilerinin canlı sohbeti sırasında yemeklerini yiyor ve bazen yemekleri seçerken de izleyicilerin önerilerini alıyorlar. İzleyiciler, sunuculara canlı olarak sorular sorabiliyor ve bağış yaparak destek olabiliyor.

Mukbang akımı, bazı eleştirmenler tarafından sağlık sorunlarına yol açabileceği, aşırı yeme alışkanlığına teşvik edebileceği ve yiyecek israfını artırabileceği gerekçeleriyle eleştiriliyor.

Beslenme uzmanı Maya Feller, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylüyor:

Her gün orada oturup yemek yiyen ve milyonlarca görüntüleme ve takipçiye sahip bu fenomenlerin üzerinde, bu davranışı gerçekten kopyalamak için önemli miktarda baskı olduğunu düşünüyorum. Bana göre, asıl tehlike bunu tekrar tekrar yapmak zorunda olmaları.

Bu videolar neden çok izleniyor

Yemek yemek gibi sıradan bir şey yapan birinin videosunun neden bu kadar çok izlendiğini merak etmeniz normal. Bu durumun psikolojik bir açıklaması var.

Nottingham Trent Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bir literatür incelemesinde mukbang videolarının popülaritesinin ardındaki psikolojiyi ele aldı.

Araştırmacılar, eğlence sağlamak ve gerçek hayattan kaçmaktan, sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmak gibi pek çok neden buldular.

Mukbang'lar oldukça eğlenceli olabilir. İçerik oluşturucular yemek yerken hikayeler paylaşır ve şakalar yapar, ancak birçok izleyici için yemek yeme sesleri ve görüntüleri bile zevklidir.

Cızırdayan yiyecek, çiğneme, höpürdetme ve karıştırma gibi sesleri vurgulayan ASMR mukbang'leri izlemek çok keyifli. Bu görsel ve işitsel uyaranlar, endorfinlerle açıklanabilecek statik benzeri karıncalanma hisleri yaratır.

Bunlar, güvenilir olarak algılanan uyaranları aldıktan sonra beyin tarafından salgılanan bir grup hormondur. Bu hormonlar dopamin ve oksitosin salınımını tetikleyebilir.

Dopamin arzu ve motivasyonla ilişkili bir nörotransmitterdir. Kişinin hayatta endorfin salınımını tetikleyen şeylere odaklanmasını sağlar.

Oksitosin aynı zamanda 'aşk ilacı' veya 'bağlanma hormonu' olarak da bilinir. Bu hormonun salınması memnuniyetin, güvenin artmasına ve korku seviyesinin azalmasına yol açar.

Mukbang izlemenin aynı zamanda açlık sancılarınızı da giderebileceğini biliyor muydunuz?

Bir araştırmaya göre izleyiciler, videoda başka birinin o yemeği yemesini izledikten sonra pizza yemeye çok daha az istek duyuyor.