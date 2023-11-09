Mumyalanmış 'uzaylı' cesetleri, yeni kanıtlarla bir kez daha sergilendi Mumyalanmış 'uzaylı' cesetleri, gazeteciler ve doktorlar tarafından 'gerçek olduklarını' kanıtlayacak yeni bulgularla ikinci kez Meksika kongresine getirildi.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz haftalarda Mexico City'de meydana gelen tuhaf bir olayda, uzaylıya benzediği iddia edilen iki ceset ülkenin Kongresi'nde tanıtılmıştı.

Küçük "insan olmayan" bedenlerin halkın görmesi için şeffaf kutularda sergilenmesiyle gösteri büyük ilgi gördü.

Etkinlik, ünlü gazeteci ve ufolog Jaime Maussan tarafından yönetildi. Maussan, bulgularını Meksika hükümeti üyelerine ve ABD'li yetkililere yeminli olarak sundu.

"UFO örnekleri" olarak adlandırdığı örneklerin yakın zamanda Meksika Özerk Ulusal Üniversitesi'nde (UNAM) incelendiği belirtildi.

Cesetler bir kez daha kongrede

Mumyalanmış 'uzaylı' cesetleri, gazeteciler ve doktorlar tarafından 'gerçek olduklarını' kanıtlayacak yeni kanıtlarla ikinci kez Meksika kongresine getirildi.

Tartışmalı UFO meraklısı ve gazeteci Jaime Maussan, cesetlerin gerçek, bir zamanlar yaşayan organizmalara ait olduğunu söyleyen bir dizi doktoru harekete geçirdi; bazı uzmanlar "dört yıl boyunca beş benzer örnek" üzerinde çalıştıklarını iddia etti.

Yeni fotoğraflar ve röntgenler salı günü Kongre'ye gösterildi; araştırmacılar, görüntülerin 'gerçek olduklarını' kanıtladığını iddia etti.

Uzmanlar, ayrıca DNA'larının hibrit olduğunu belirterek, cesetlerin insanın soyundan geldiğini öne sürdü.

Maussan, "Melez bir varlığımız var, görünüşe göre bizden daha gelişmiş başka canlılarımız da var... gerçekten olağanüstü bir şeyle karşı karşıyayız." dedi.

Mausaan ve ekibi, Clara ve Mauricio adlı mumyalanmış cesetlerin 'gerçek' olduğunu açıklarken, uzmanların bir köken hikayesi yoktu ve cesetlerin 'dünya dışı' olduğunu ima etmediler.

Sahte olmadığını kanıtlamaya çalıştılar

Salı günkü oturumda Maussan, tıp uzmanlarından görüşler alarak cesetlerin sahte olmadığını kanıtlamaya odaklandı.

Maussan, Peru'nun Ica kentindeki San Luis Gonzaga Ulusal Üniversitesi'nden 11 araştırmacının imzaladığı bir mektupta, aynı şeyi beyan eden bir tıp uzmanlarından oluşan bir ekip getirdi.

Ica Peru'daki San Luis Gonzaga Ulusal Üniversitesi'nden antropolog Roger Zuniga, bu varlıklara hiçbir insan müdahalesinin olmadığını söyledi.

Mektupta, ekibin cesetlerin "dünya dışı" olduğunu ima etmediği, ancak kalıntıların kökenine dair hiçbir bilgi olmadığı bilgisi yer aldı.

Arjantinli cerrah Celestino Adolfo Piotto, cesetler üzerinde yapılan testlerin sonuçlarını incelediğini ve 'onların günümüz insanının evrimleşmiş bir versiyonu olduğu' şeklindeki tuhaf iddiayı destekledi.

Maussan, 2017 yılında Peru'da da benzer iddialarda bulunmuştu ve o ülkenin savcılığı tarafından hazırlanan bir raporda, cesetlerin aslında "yeni üretilmiş, deri varlığını simüle etmek için kağıt ve sentetik yapıştırıcı karışımıyla kaplanmış oyuncak bebekler" olduğu ortaya çıkmıştı.