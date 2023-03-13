Mutlaka kontrol edin! iPhone'lardaki radyasyon seviyesini öğrenmenin 5 yolu SAR değeri, iPhone'ların yaydığı en yüksek radyasyon seviyesidir. iPhone modellerinde SAR değeri öğrenmenin 5 farklı yoluna göz atıyoruz.

Son yıllarda akıllı telefon teknolojileri her ne kadar oldukça popüler hale gelse de bu cihazların, hayatımıza getirdiği bazı olumsuz yönleri de bulunuyor.

Specific Absorption Rate teriminin kısaltılmış hali olan SAR, Özgül Soğurma Oranı anlamına geliyor. Kısacası SAR, telefonların yaydığı radyasyon miktarı olarak tanımlanıyor

Cep telefonu radyasyonu ve SAR değeri, son on yılda çok fazla endişeye sebep oldu.

Bazı kişiler bir sonraki akıllı telefonunu seçerken bu konuya hiç önem vermese de bu değer, bazı kişilerin cep telefonu seçimlerinde en önemli hususlardan biri haline geldi.

SAR değeri, vücut ağırlığının kilogramı başına watt birimi (W/kg) cinsinden ifade edilir. Her hükümetin belirlediği SAR değeri sınırları olduğu gibi, her telefonun da farklı bir SAR değeri vardır.

iPhone'larda SAR değerini öğrenmenin 5 yolu

Bir cihaz kullanılırken vücut tarafından emilen radyo frekansı enerjisi miktarı anlamına gelen SAR değerini öğrenmek için birden fazla yol bulunuyor.

Federal İletişim Komisyonu (FCC), ABD'de cep telefonları için maksimum SAR sınırını 1,6 W/kg olarak belirler.

Bu sınır, Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu'nun (ICNIRP) yönergelerine dayanmaktadır ve halkın maruz kalması için güvenli kabul edilmektedir.

1. Resmi bağlantılardan SAR değerini kontrol edin

iPhone SAR değerinizi kontrol etmek için resmi bir web sitesi bulunuyor. Aşağıdaki bağlantıdan, Apple'ın ilgili sayfasına gidin.

iPhone SAR değeri öğrenme

Daha sonra iPhone menüsüne tıklayın ve açılan listeden kullandığınız iPhone modelini seçin.

Bir sonraki sayfada, iPhone'unuzun SAR değeriyle ilgili tüm bilgiler karşınıza çıkacak. Buradan telefonunuzun SAR değerini kontrol edebilirsiniz.

2. Kutu üzerinden SAR değerini kontrol edin

Çoğu kişi, gerektiğinde garanti talebinde bulunmak veya yeniden satış amacıyla iPhone kutularını yanlarında tutmayı tercih eder.

Durum ne olursa olsun, iPhone kutunuz varsa, kutuyu döndürmeniz yeterlidir; iPhone kutusunun arkasındaki SAR değerini görebilirsiniz.

3. iPhone kullanım kılavuzunu kontrol edin

iPhone kutusu dışında, iPhone'unuz hakkında daha fazla bilgi almak için kutunun içindeki kılavuza veya belgelere de göz atabilirsiniz.

4. SAR değerini bulmak için kod kullanın

Telefon uygulamasını açın ve *#07# tuşladıktan sonra arama tuşuna dokunun. Karşınıza çıkan sayfadan RF Exposure seçeneğine dokunun.

Daha sonra sayfanın en altındaki SAR değeri bağlantısına dokunun. Yeni sayfada, iPhone'unuzun SAR değerini görmek için aşağı kaydırın.

5. Ayarlardan SAR değeri öğrenme

iPhone'unuzu açın. Ayarlar > Genel < Yasal ve Düzenleyici yolunu izleyin. Buradan RF Exposure seçeneğine dokunduktan sonra sayfanın altındaki bağlantıdan SAR değerini öğrenebilirsiniz.

İdeal SAR değeri ne olmalı

SAR değerleri ölçülürken, bir akıllı telefonun mümkün olan en yüksek radyasyon seviyesini yayması için en kötü senaryo uygulanır. Bu ölçüm sonrasında telefonun SAR değeri, söz konusu cihazın mümkün olan en yüksek radyasyon seviyesidir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde telefonlar, 1.6 W/Kg değerinde bir SAR değerine sahip olmalıdır. Avrupa’da ise maksimum SAR sınırı 2 W/kg’dır.

Bu değerlerin yukarısındaki SAR değerlerinin, insan sağlığı için zararlı olduğu söyleniyor.

Bu zararın uzun vadedeki sonuçları yüksek tansiyon, genetik yapının bozulması, lenfoma kanseri, cilt kanseri ve sperm sayısının azalması olarak açıklanıyor.

Günümüzde birçok pazarda, SAR değeri oldukça yüksek akıllı telefonlar satılıyor. "Çakma" diye tabir edebileceğimiz bu telefonların, gelecekte sağlık sorunu yaratma olasılığı bir hayli yüksek.

Bu nedenle her zaman orijinal akıllı telefonları tercih etmeli ve telefon almadan önce mutlaka SAR değerini kontrol etmelisiniz.

Telefon görüşmeleri sırasında radyo emisyonlarını azaltmak için kablolu kulaklıklar, kulaklıklar (Bluetooth'lu olanlar değil) veya akıllı telefonunuzun hoparlör modunu kullanın. Ayrıca, sinyal zayıfken arama yapmaktan kaçının.