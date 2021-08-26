Müzik fişinizi oluşturun: Receiptify nedir, nasıl kullanılır?

Müzik geçmişini fiş olarak sunan Receiptify, kullanıcılardan büyük ilgi görüyor. Peki, Receiptify nedir, nasıl kullanılır? İşte Receiptify hakkında merak edilenler...

Dünyanın en çok tercih edilen online müzik platformu Spotify kullanıcılarının müzik geçmişine göre en çok dinlenen şarkıları 'yemek fişi' olarak gösteren uygulama 'Receiptify' ile gündemde.

Dinleme geçmişinizde yer alan müzikleri takipçilerinizle paylaşmanızı sağlayan Receiptfy, bir web sitesi olarak hizmet veriyor.

Özellikle sosyal medyada büyük ilgi gören fiş paylaşımları, kullanıcılar tarafından inceleniyor. Kendi fişini oluşturmak isteyenler Receiptify nedir ve nasıl kullanılır merak ediyor. İşte Receiptfiy hakkında bilgiler..

RECEIPTIFY NEDİR?

Güney Koreli grafik tasarımcı Melody Han You'nun geliştirdiği Receiptify, dinlenme geçmişinizde yer alan şarkılardan en popüler olanları bir menü olarak sunuyor.

Spotify, Last FM ve Apple Music ile giriş yapılmasının ardından dinleme geçmişindeki son 1 ay, son 6 ay ve 1 yıllık süre seçeneklerinden birini seçerek 'müzik fişi' oluşturmak mümkün.

RECEIPTIFY NASIL KULLANILIR?

Receiptify'i kullanmak için ilk olarak ‘Receiptify' web sitesine giriş yapmanız gerekiyor.

Açılan sayfada yer alan SPOTIFY, ITUNES, LAST FM seçeneklerinden kullandığınız uygulamayı seçerek sayfaya giriş yapmalısınız.

Sayfaya giriş yapmanızın ardından sizlere geçen ay, altı ay ve tüm zamanlar olmak üzere üç farklı seçenek sunulacak. Bu seçeneklerden dilediğinizi seçerek o ayın dinleme geçmişine ulaşabilirsiniz.

Receiptify size seçtiğiniz zaman diliminde en çok dinlediğiniz şarkıların makbuzunu oluşturacaktır.

TAMAMEN ÜCRETSİZ

Milyonlarca insanın dinleme geçmişine erişmek için kullandığı Receiptfy uygulamasının herhangi bir ücreti bulunmuyor. Spotify, ITunes ve LAST FM uygulamalarını kullanan kişiler Receiptify ile ücretsiz bir şekilde dinleme geçmişine erişebilir.