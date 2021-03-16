Çok oyunculu bir sanal oyun olan My Neighbor Alice, Binance'de listelenir listelenmez ciddi yükseliş yaşayınca dikkatleri üzerine çekti. Vatandaşlar, Alice Coin'e dair detayları araştırmaya başladı.

My Neighbor Alice, kripto para borsası Binance tarafından listelenir listelenmez açılış fiyatı olan 0.10 dolardan saniyeler içerisinde 60 dolara yükselmeyi başardı.

Bu ciddi yükselişin ardından Alice coin, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Vatandaşlar, Alice coin ile ilgili detaylı bilgi almak için araştırmalara başladı.

Peki, My Neighbor Alice nedir? My Neighbor Alice (Alice Coin) hakkında merak edilenler..

MY NEIGHBOR ALICE NEDİR?

My Neighbor Alice, kullanıcıların sanal adalar satın alabildiği, ilgi çekici eşyalar toplayıp inşa edebildiği ve online arkadaş edinebileceği çok oyunculu bir inşaat oyunudur.

ALICE coin ise My Neighbor Alice’in yerel yardımcı program tokenıdır.

My Neighbor Alice adlı oyunda her oyuncu, bir avatar ile temsil edilmekte ve oyuncular, avatar aracılığıyla başkalarıyla etkileşime girebilmektedir. Ayrıca farklı varlıklar yüklenerek avatarın değiştirilebildiği oyunda, oyuncular Alice'ten veya pazar yerinden sanal arsalar satın alabilmektedir.

Evrende sınırlı bir arsa arzı bulunmakta ve her bir arazi parçası NFT tokenleri şeklinde temsil edilmektedir. My Neighbor Alice oyununda misli olmayan tokenları toplamak ve takas etmek isteyen oyuncular, oyundaki görevleri tamamlayarak token kazanabilmektedir.

Oyuncular, oyun içi satın alımlarda, sanal toprak inşaatlarında ve pazar yerinde yapacakları her türlü alışverişte ALICE token kullanmaktadır.

My Neighbor Alice, oyuncuların NFT'lerini kiralayıp faiz kazanmalarını sağlayacak teminat destekli NFT'ler ve NFT kiralamaları sunmayı planlamaktadır. Oyunun ana para birimi olan Alice jetonu; oyuncuların NFT'leri takas etmelerini, arazi satın almalarını ve esas olarak oyun geliştirmenin ilk aşamalarında teminatlandırma, geri satın alma ve stake etme gibi belirli DeFi ürünlerini kullanmalarını sağlamaktadır.