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    Nadir gerçekleşen gezegen hizalanması başlıyor

    Satürn, Mars, Venüs ve Jüpiter tam bir hizada sıralanmaya başlıyor. Nadir görülen gök olayı Kuzey Yarımküre'den izlenebilecek.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 12:24
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    Nadir gerçekleşen gezegen hizalanması başlıyor

    Güneş sisteminin gezegenleri, nisan ayının ortalarında düzgün bir çizgide hizalanmış görülecek. Nadir yaşanan olay, Türkiye'nin de yer aldığı Kuzey Yarımküre'den gözlemlenebilecek.

    Ayın ortasından itibaren, Kuzey Yarımküre'den bakıldığında, şafak öncesi gökyüzünde Satürn, Mars, Venüs ve Jüpiter'in neredeyse mükemmel bir gezegen hizasında sıralandığı görülebilecek.

    Yarın sabah daha detaylı izlenecek

    Hizalanma 17 Nisan civarında oluşmaya başlasa da en fazla 21 Nisan sabah saatlerinde izlenebilecek.

    Onları görmek için en iyi zaman, ufkun hemen üzerinde sabah 5 ile sabah 6 arasında olacak.

    gezegen

    Cumartesi günü Ay'ın da hizalamaya katılacağı gök olayı, 24 Haziran'da da Merkür'ün katılmasıyla son bulucak.

    İnsan gözüyle görülebilen büyük gezegensel hizalanmalar, 2005 yılından beri sadece 3 kez meydana geldi.

    Gezegenler gerçekte uzayda fiziksel olarak hizalanmıyorlar, hizalanma Dünya'dan bakış açısına göre gelişiyor.


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