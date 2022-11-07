NASA, 10 bin katrilyon dolar değerindeki göktaşına araç gönderecek

NASA, 10 bin katrilyon dolar değerindeki göktaşına araç gönderecek

NASA, 10 bin katrilyon dolar değerindeki göktaşına 10 Ekim 2023'te bir araç göndermeyi planladığını duyurdu.

NASA, değeri 10 bin katrilyon dolar olan ve üzerinde bolca altın, platin, nikel, bakır, kobalt, iridyum ve redyum gibi değerli madenlerin bulunduğu Psyche 16 isimli göktaşına yolculuk edebilmek için, geçtiğimiz yıllarda SpaceX ile anlaşmıştı.

NASA, Mars ve Jüpiter arasında bulunan "Psyche 16" göktaşını incelemek için 10 Ekim 2023'te bir araç göndermeyi planlıyor.

NASA'nın gelecek yıl söz konusu göktaşına göndereceği uzay aracı, 2025 yılından itibaren göktaşını uzaktan izleyecek ve 2027 yılında hedefine varacak.

Uzay madenciliğine atılan dev bir adım olan söz konusu proje üzerinde çalışmalarına devam eden NASA, aracın yapımına ise yıllar önce başladı.

Herkesi zengin edebilir

Söz konusu yolculukta, SpaceX'in geliştirdiği Falcon 9 roketleri kullanılacak. Ancak NASA'nın göktaşındaki madenleri Dünya'ya getirmesi, dünya ekonomisinin de çökmesine neden olabilir.

Göktaşında bulunan 10 bin katrilyon dolar değerindeki madenler, değeri 75 trilyon dolar olan dünya ekonomisini altüst edip herkesi milyarder yapabilir.

NASA, ilk yolculuğunda göktaşını yalnızca uzaktan izleyeceğini ve herhangi bir madde toplamayacağını açıklamıştı.

Göktaşındaki madenler kime ait

1979 tarihli Ay Anlaşması'na göre, gök cisimleri tek bir kuruma değil, tüm insanlığa ait. Belirli bir ülkenin herhangi bir gök cismini tekelleştirme iddiaları kabul edilemez. Ayrıca 1967 Dış Uzay Anlaşması, Dünya dışı bölgelerin ulusal olarak tahsis edilmesini de yasaklıyor.