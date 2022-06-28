NASA, 10 kentilyon dolarlık göktaşı görevini erteledi

NASA, 10 kentilyon dolar değer biçilen "Psyche 16" isimli göktaşına yapacağı görevi bir kez daha ertelediğini açıkladı.

NASA, değeri 10 kentilyon dolar olan ve üzerinde bolca altın, platin, nikel, bakır, kobalt, iridyum ve redyum gibi değerli madenlerin bulunduğu "Psyche 16" isimli göktaşına yolculuk edebilmek için, geçtiğimiz yıl SpaceX ile anlaştı.

NASA, üzerinde çalıştığı aracı Ağustos 2022'de göktaşına fırlatmayı planlıyordu. Söz konusu aracın, 2023 yılında Mars'ın yer çekimine girmesi ve 2026 yılında Psyche 16'ya ulaşması planlanıyordu.

Uzay madenciliğine atılan dev bir adım olan söz konusu proje üzerinde çalışmalarına devam eden NASA için işler yolunda gitmiyor.

Görev bir kez daha ertelendi

NASA, değerli metallerle dolu 16 Psyche adlı göktaşıyla ilgili görevin bir kez daha ertelendiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos-11 Ekim arasında yapılması hedeflenen uçuş, bu tarihlerde gerçekleştirilemeyecek.

Göktaşıyla aynı ada sahip uzay aracının, SpaceX'in Falcon Heavy roketiyle 1 Ağustos'ta fırlatılması hedefleniyordu. Ancak 24 Mayıs'ta, aracın kontrolle ilgili yazılımında sorunlar tespit edildi ve fırlatma 20 Eylül'e alındı.

Şimdiyse uzay ajansı, yazılımla ilgili testlerin sürdüğünü, yazılım ve test ekipmanının tesliminde yaşanan gecikme nedeniyle fırlatmadan önce gerekli çalışmaların yapılamadığını açıkladı..

NASA, uzmanlar söz konusu sorunu çözse bile uzay aracını bu yıl fırlatmak için yeterli zaman olmadığını belirtti.

Dünya'ya oldukça yakın

İlk olarak 1852 yılında keşfedilen ve 200 kilometrelik bir çapa sahip olan dev göktaşı, Mars ve Jüpiter arasında bulunduğundan diğer göktaşlarına göre Dünya'ya oldukça yakın. Bu nedenle bilim insanları, söz konusu yolculukta göktaşını rahatça gözlemleyebilecek.

Dünya ekonomisinden daha değerli

Göktaşında bulunan 10 kentilyon dolar değerindeki madenler, değeri 75 trilyon dolar olan dünya ekonomisini altüst edip herkesi milyarder yapabilir. Ancak NASA, ilk yolculuğunda göktaşını yalnızca uzaktan izleyeceğini ve herhangi bir madde toplamayacağını açıkladı.