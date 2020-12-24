NASA, ABD'den istediği bütçeyi alamadı: Ay görevi tehlikeye girdi

NASA'nın 2021 mali yılı bütçesi 23.3 milyar dolar olarak belirlendi. Ancak bu rakam NASA yetkililerini memnun etmedi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.

NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

İSTEDİĞİ BÜTÇEYİ ALAMADI

ABD Kongresi, NASA'nın 2021 mali yılı için bütçesini belirledi. Yapılan açıklamaya göre uzay ajansının bütçesi 2021 yılı için 23.3 milyar dolar olarak açıkladı. Her ne kadar bu rakam geçtiğimiz yıla göre biraz fazla olsa da yine de NASA'yı memnun etmedi.





NASA, 25.2 MİLYAR DOLAR İSTEMİŞTİ

NASA'nın 2021 yılı için 25.2 milyar dolar bütçe isteği vardı. Uzay ajansı bu bütçenin, özellikle de Artemis görevleri için son derece önemli olduğunu söylüyordu.

Ancak ABD Kongresi bu isteğe olumlu yaklaşmadı. Böylece NASA'nın 2024'te Ay'a astronot indirme planları büyük anlamda suya düştü.

ARAÇ BÜTÇESİ DE VERİLMEDİ

NASA başkanı Jim Bridenstine geçtiğimiz eylül ayında, Artemis görevi için önümüzdeki 4 yılda tam 28 milyar dolarlık bütçe gerektiğini açıklamıştı. Bu bütçenin 3.2 milyar dolarlık kısmı ise Ay'a inecek araç için kullanılacaktı.

ABD Senatosu ise 3.2 milyar dolarlık araç bütçesinin 1 milyar dolarını uygun görmüştü.

TRUMP TARİHİ ÖNE ÇEKMİŞTİ

Aslına bakacak olursak NASA, Ay'a astronot göndermeyi içeren Artemis görevi için 2028 yılını hedef göstermişti. Ancak Donald Trump, bu yıl göreve seçileceğini düşünmüş ve görevin kendi döneminde gerçekleşmesini sağlamak için bu tarihi 2024 yılına çekmişti.

Başkan seçilen Joe Biden ise NASA'nın Ay ve Mars çalışmalarını destekleyeceğini açıklasa da Artemis görevi için herhangi bir tarih vermedi.