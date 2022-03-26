NASA, Antarktika'da eriyen bölgenin görüntülerini paylaştı

NASA ile Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından paylaşılan uydu fotoğrafları, Doğu Antarktika'da Kadıköy'ün üç katı büyüklüğündeki bir buz sahanlığının tamamen çöktüğünü gösterdi.

Küresel ısınma yüzünden kutuplarda eriyen buzullar Dünya'nın geleceğini tehlikeye sokmaya devam ediyor.

Son olarak bilim insanları, yaklaşık bin 200 kilometrekarelik bir yüzey alanına sahip olan Conger buz sahanlığının 15 Mart civarında çöktüğünü açıkladı.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN 40 DERECE ÜSTÜNE ÇIKTI

Bununla birlikte, Doğu Antarktika geçen hafta alışılmadık derecede yüksek sıcaklıklar gördü ve Concordia istasyonu 18 Mart'ta -11.8 derecelik rekor bir sıcaklık kaydetti. Bu sıcaklığın mevsim normallerinden 40 derece daha sıcak olduğu belirtildi.

Buz rafları, okyanus üzerinde yüzen buz tabakalarının uzantılarına deniliyor ve iç buzun tutulmasında önemli bir rol oynuyorlar. Onlar olmadan, iç buzlar okyanusa daha hızlı akıyor ve bu da deniz seviyesinin yükselmesine neden oluyor.

Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA) ve Woods Hole Oşinografi Enstitüsü'nde dünya ve gezegen bilimcisi olan Dr. Catherine Colello Walker, “Conger buz sahanlığının nispeten küçük olmasına rağmen, 2000'lerin başlarından beri meydana gelen en önemli parçalanma olaylarından biridir. Muhtemelen çok büyük etkileri olmayacak, ancak olabileceklerin için önemli bir uyarı” diye konuştu.

ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE YOK OLDU

Walker, Conger buz tabakasının 2000'lerin ortalarından bu yana küçüldüğünü söyledi. Bu yılın 4 Mart gününde ise, bin 200 kilometrekarelik Ocak ölçümlerine kıyasla yüzey alanının yarısından fazlasını kaybettiğini sözlerine ekledi.

Minnesota Üniversitesi'nde bir buzulbilimci ve yardımcı araştırma profesörü olan Peter Neff ise Doğu Antarktika'da küçük bir buz sahanlığının çöküşünü görmenin bile büyük bir uyarı olduğunu söyledi.

"DOĞU ANTARKTİKA'YA HAREKETSİZ BUZ KÜPÜ GİBİ DAVRANIYORUZ"

Neff, “Doğu Antarktika'ya hala devasa, yüksek, kuru, soğuk ve hareketsiz buz küpü gibi davranıyoruz. Bu çöküş, özellikle Mart ortasındaki atmosferik nehir olayının getirdiği aşırı sıcaklığa bağlıysa, bölgedeki bu süreçlere yönelik ek araştırmalarının yapılması gerektir” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Neff, Copernicus Sentinel-1 misyonundan alınan uydu verilerinin, buz sahanlığının hareketinin 5 ile 7 Mart arasında başladığını gösterdiğini söyledi.



