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    NASA aracının delici ucu Mars yüzeyine sıkıştı

    NASA, Mars'ta bulunan InSight isimli uzay aracının delici kolunun Mars yüzeyinde sıkıştığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2020 - 16:54
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    NASA aracının delici ucu Mars yüzeyine sıkıştı

    NASA, 5 Mayıs 2018 tarihinde fırlattığı InSight isimli uzay aracını 6 ay süren yolculuğun ardından Mars yüzeyine indirmeyi başarmıştı.

    Görevi, Mars'ın derinliklerindeki sismik faaliyetleri incelemek olan InSight, yer altını inceleyebilmek için bir de delici kol barındırıyor. Bu kol sayesinde yüzeye delik açılarak çeşitli veriler elde ediliyor.

    YÜZEYDE SIKIŞTI

    20 Haziran'da delme görevi esnasında gelen görüntüleri inceleyen NASA, delici kolun yüzeyde sıkıştığını açıkladı. NASA tarafından paylaşılan görüntülerde, delici kolun yüzeye saplandığı ve çıkamadığı görülüyor.

    NASA aracının delici ucu Mars yüzeyine sıkıştı #1

    NASA, delici kolun etrafında yığılan toprak nedeniyle böyle bir sıkışmanın meydana geldiğini söylüyor. Yetkililer, kolun etrafını toprakla doldurup sürtünmeyi artırdıktan sonra mekanizmayı sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışacak.

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