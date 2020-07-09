NASA aracının delici ucu Mars yüzeyine sıkıştı

NASA, Mars'ta bulunan InSight isimli uzay aracının delici kolunun Mars yüzeyinde sıkıştığını açıkladı.

NASA, 5 Mayıs 2018 tarihinde fırlattığı InSight isimli uzay aracını 6 ay süren yolculuğun ardından Mars yüzeyine indirmeyi başarmıştı.

Görevi, Mars'ın derinliklerindeki sismik faaliyetleri incelemek olan InSight, yer altını inceleyebilmek için bir de delici kol barındırıyor. Bu kol sayesinde yüzeye delik açılarak çeşitli veriler elde ediliyor.

YÜZEYDE SIKIŞTI

20 Haziran'da delme görevi esnasında gelen görüntüleri inceleyen NASA, delici kolun yüzeyde sıkıştığını açıkladı. NASA tarafından paylaşılan görüntülerde, delici kolun yüzeye saplandığı ve çıkamadığı görülüyor.

NASA, delici kolun etrafında yığılan toprak nedeniyle böyle bir sıkışmanın meydana geldiğini söylüyor. Yetkililer, kolun etrafını toprakla doldurup sürtünmeyi artırdıktan sonra mekanizmayı sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışacak.