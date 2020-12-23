NASA, araştırma merkezinde bulunan 27 maymunu öldürdü

İngiliz The Guardian gazetesi, NASA’nın Silikon Vadisi’nde yer alan Ames araştırma merkezinde, aynı gün içinde tüm maymunları öldürdüğünü açıkladı.

Son yıllarda uzay çalışmalarına hız veren ve Ay'a gitmek için çalışmalar yapan NASA, oldukça tepki çeken bir haberle gündeme geldi.

İngiliz The Guardian gazetesi, 2 Şubat 2019 tarihinde NASA’nın Silikon Vadisi’nde yer alan Ames araştırma merkezinde, aynı gün içinde 27 maymunun öldürüldüğünü açıkladı.

Maymunların öldürülme gerekçesi olarak ise, 21’inin Parkinson hastası olması ve yaşlanmaları gerekçe gösterildi. Kurumun maymunları bir sığınağa taşımak yerine onları öldürme kararı alması, hayvan hakları savunucuları tarafından tepkiyle karşılandı.

NASA’ya ait laboratuvarda yaşanan ölümleri ortaya çıkaran, “Rise for Animals” adlı kuruluşun sözcüsü Mike Ryan, “NASA'nın birçok gücü var ve teknoloji konusunda dünyanın kaderini belirliyor, ancak konu hayvan refahı uygulamaları olduğunda izlediği tüm yolların modası geçmiş durumda." ifadelerini kullandı.

NASA'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Temsilciler Meclisi demokrat Kathleen Rice, ölümlerle ilgili NASA'nın yöneticisi Jim Bridenstine’ndan, maymunların ölümüne ilişkin açıklama talep ettiklerini belirterek, "Yönetici Bridenstine'den, bu hayvanların neden bir sığınakta yaşamak yerine ötenazi yapılarak esaret altında öldürüldüğüne dair bir açıklama bekliyorum. Yaşanan olay, araştırmalarda kullanılan denek hayvanlarının durumuna ilişkin bir kez daha düşünmemize neden oldu." dedi.





NASA'NIN MAYMUNLARLA GEÇMİŞİ UZUN

NASA'nın maymun türleriyle uzun bir ilişkisi bulunuyor. Bir şempanze olan Ham, 1961'de uzaya fırlatılan ilk büyük maymun olmadan önce, günlük eğitim aldı ve okyanusa güvenli bir şekilde atlamadan önce kısa görevleri başarıyla tamamladı.

Ancak geçen yıl ötenazi ile öldürülen maymunlar, herhangi bir uzay görevinde, hatta araştırma için bile kullanılmamıştı.

LifeSource BioMedical'in CEO'su Stephanie Solis, maymunların yaşları ve sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle, kendilerine bir sığınak bulunamadığını ve yıllar önce NASA'ya verildiklerini söylüyor.

Hayvanlara ileri yaşlarına ve sağlık durumunun kötüleşmesine kadar bakıldığını belirten Solis, kötü bir yaşam kalitesinden kaçınmak için ötenazi ile maymunların öldürüldüğünü ve bunun yanlış olmadığını savunuyor.

DENEYLERDE MAYMUN KULLANIMI DURDURULUYOR

Son yıllarda ABD hükümeti, araştırmalarda maymun türlerinin kullanımını aşamalı olarak durdurmaya başladı.

Ayrıca Ulusal Sağlık Enstitüleri, 2015 yılında biyomedikal çalışmalarda kullanılan tüm şempanzeleri emekliye ayrılmasını şart koşan bir karar almıştı.

Maymunların deneylerde kullanılmasını eleştirenler, insanlara çok benzeyen son derece zeki, sosyal canlıları bu tür koşullara maruz bırakmanın ahlaksız ve acımasız olduğunu savunuyor.

Bununla birlikte, ülkede yer alan çok sayıda laboratuvar hala maymunları çalışmalarında kullanmaya devam ediyor.