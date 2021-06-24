NASA, astronotlar için deterjan geliştirdi

NASA, gelecekte Ay ve Mars görevlerinde kullanılmak üzere astronot giysileri için yeni bir deterjan üretti. Kurum, bunun için ABD merkezli bir kimya firması ile anlaştı.

NASA'nın gelecekte Ay'da ve Mars'ta kurmayı planladığı üslerde su tasarrufu oldukça önemli bir hale gelecek.

Şu anda ikmal görevleriyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronotlar için giysi gönderiliyor. Ancak, iki veya üç yıl sürecek Mars görevlerinde bunu yapmak imkansız olacak.

Bu nedenle NASA, ABD merkezli kimya firması Procter & Gamble ile suyu boşa harcamadan giysileri temizleyecek, tamamen parçalanabilir bir deterjan geliştirdi.

10 YIL İÇİNDE TEST EDİLECEK

Ürünler, önümüzdeki 10 yıl içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, Ay ve Mars görevlerinde test edilecek.

Öte yandan söz konusu ürün, yalnızca uzay yolculuğundaki astronotlar için değil Dünya için oldukça önemli.

İklim değişikliği, bazı bölgelerde kuraklığa neden olarak, küresel su arzını zorlamaya başladı. Bu nedenle geliştirilen deterjan, Dünya'da da ciddi su tasarruflarının oluşmasını sağlayabilir.