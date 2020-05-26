NASA astronotları giyecekleri kıyafetleri tanıttı

Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX’in uzaya göndereceği ilk astronotlar, uzay görevinde kullanılacak kıyafetlerini tanıttı.

NASA, 27 Mayıs'ta Uluslarası Uzay İstasyonuna yeni SpaceX Crew Dragon Kapsülü ile iki astronot gönderecek.

Crew Dragon Kapsülü, Falcon 9 roketiyle Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde fırlatılacak.

SpaceX'in ilk insanlı seferi olacak uçuş, aynı zamanda NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana ABD'nin gerçekleştirdiği ilk insanlı uzay seferi olma özelliği taşıyor.

KIYAFETLER TANITILDI

27 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek uzay görevi için hazırlıklar devam ederken, astronotların kalkış öncesi “kostümlü prova” yaptığı ifade edildi.

TASARIMDA ELON MUSK İMZASI

Kıyafetlerin renk koordinasyonunun arkasında hem SpaceX’in hem de Tesla’nın tasarımlarında önemli pay sahibi olan Elon Musk’ın olduğu belirtildi.

Yeni uzay kıyafetlerini tanıtan NASA astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken’i uzay görevinin gerçekleşeceği gün Tesla Model X aracının taşıyacağı aktarıldı.

Bu uzay göreviyle birlikte tarihte ilk kez özel bir şirket, yörüngeye astronot göndermiş olacak.