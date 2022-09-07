NASA astronotlarının kanlarında DNA mutasyonu bulundu

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nden (NASA) 14 astronotun kanlarında DNA mutasyonu tespit edildi.

Yıllardır yörüngede görev yapan Uluslararası Uzay İstasyonu, şimdiye kadar birçok astronota ev sahipliği yaptı.

Ayrıca NASA ve SpaceX gibi bazı şirketler, gelecekte Ay ve Mars'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyor. Peki uzun süre uzay ortamına maruz kalmak insan sağlığını nasıl etkiliyor?

Astronotların kanlarında mutasyon tespit edildi

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nden (NASA) 14 astronotun kanlarında DNA mutasyonu tespit edildi. Bu nedenle uzmanlar, kanser riskine karşı astronotların sürekli izlenmesi gerektiğini söylüyor.

NASA'da 1998 ve 2001 yılları arasında ortalama 12 gün süren uzay görevlerinde yer alan 14 astronot çalışmaya katıldı. Bunların yüzde 85'inin erkek olduğu ve altısının uzay ajansı için ilk görevlerinde yer aldığı belirtildi.

Araştırmacılar, astronotlardan iki kez, uzay uçuşundan on gün önce ve iniş gününde, tam kan örnekleri ve inişten üç gün sonra sadece bir kez toplanan beyaz kan hücrelerini topladı. Bu numuneler, eksi 80 derecede donduruldu ve 20 yıl boyunca dokunulmadı.

New York'taki Kardiyovasküler Araştırma Enstitüsü’nden Prof. Dr. David Goukassian, "Astronotlar, birçok faktörün somatik mutasyonlara, en önemlisi uzay radyasyonuna yol açabileceği aşırı bir ortamda çalışıyorlar, bu da bu mutasyonların klonal hematopoeze dönüşme riski olduğu anlamına geliyor." dedi.

Bilim insanları, çalışma kapsamında 17 CH-sürücü genindeki 34 mutasyonu tanımlamak için biyoinformatik analizinin yanı sıra DNA dizilimi kullandı.

En yaygın mutasyonlar, tümör baskılayıcı bir protein üreten bir gen olan TP3'te ve akut miyeloid lösemide en sık mutasyona uğramış genlerden biri olan DNMT3A'da meydana geldi.