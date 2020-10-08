NASA astronotu Christopher Ferguson, gelecek yıl düzenlenecek uzay görevinden istifa etti

NASA astronotu Christopher Ferguson, gelecek yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Starliner uzay aracındaki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Bir astronotun uzaya gitme şansından vazgeçtiği çok sık rastladığımız bir durum değil. Ancak NASA astronotu Christopher Ferguson, dün yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini resmen duyurdu.

Deneyimli astronot Twitter'dan yayınladığı videoda, Boeing'in gelecek yıl CST-100 Starliner uzay aracının ilk mürettebatlı test uçuşu sırasında diğer iki meslektaşının yanında yer alamayacağını açıkladı.

AİLESİNDEN VAZGEÇEMEDİ

Bu kararı çok zor aldığını dile getiren Ferguson, gelecek yılın ailesi için çok önemli bir yıl olduğunu ve ailesinin yanında olabilmek için görevden ayrıldığını belirtti.





Christopher Ferguson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Starliner aracına, onu inşa eden ve test eden kadın ve erkeklere ve nihayetinde onu uçuracak olan NASA astronotlarına güvenim sonsuz.

Boeing ekibi, ilk mürettebatsız yörünge uçuşuna hazırlanmak için gereken tüm eğitimleri aldı ve bu durum, Starliner'ı şimdiye kadar kullanılan en güvenli uzay araçlarından biri yapıyor." ifadelerini kullandı.

NASA, YERİNE BAŞKASINI SEÇTİ

Ferguson'un uçuş ekibi kadrosundan ayrılmasından sonra NASA, yeni bir ekip üyesi seçmek zorunda kaldı. Bu isim, bir başka astronot Barry Wilmore oldu. Wilmore, gelecek yıl Nicole Mann ve Mike Fincke ile birlikte uzay istasyonuna doğru yola çıkacak.





Yeni seçilen astronot Wilmore, "Chris için istifa etmek zor bir karardı, ancak liderliği ve bu noktadaki yardımlarıyla ekibe oldukça fazla katkı sağladı. Biz de Chris'in izinden aynı profesyonellikle ilerleyeceğiz." dedi.

BOEING STARLINER GELECEK YIL UZAY İSTASYONUNDA OLACAK

Boeing tarafından geliştirilen Starliner uzay aracını, tıpkı SpaceX'in geçtiğimiz aylarda astronotları istasyona taşıdığı Crew Dragon mekiğine benzetebiliriz.

Ancak Starliner aracının, Aralık 2019'da yapılan test uçuşu sırasında doğru yörüngeye girememesi, çeşitli gecikmeleri de beraberinde getirdi ve fırlatma gelecek yıla ertelendi.

Starliner'ın mürettebatlı test uçuşu bu yıl gerçekleşmiş olsaydı, hiç şüphe yok ki istifa eden Ferguson da aracın içerisinde olacaktı.