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    NASA astronotu Scott Kelly: Rusya'nın uzayda şansı yok

    Eski NASA astronotu Scott Kelly, Kremlin'in Batı'yla iş birliği yapmadan ayrı bir uzay programı yürütemeyeceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 13:06
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 13:10
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    NASA astronotu Scott Kelly: Rusya'nın uzayda şansı yok

    Uluslararası Uzay İstasyonu'nda halihazırda uzay araştırma görevini yürüten mürettebatlar arasında Rusya ve ABD'li astronotlar da var.

    Uzay istasyonunun işletilmesi; ABD, Rusya, Avrupa, Japonya ve Kanada'nın uzay ajanslarının ortak çalışmasıyla yapılıyor.

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) emektar astronotu Scott Kelly, geçtiğimiz haftalarda Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitri Rogozin'le Twitter üzerinden tartışma yaşamıştı. Daha sonra ise NASA,  Kelly'yi Ruslarla kavgayı sürdürmemesi için uyarmıştı.

    Scott Kelly: Rusya'nın uzayda şansı sıfır

    Rusya'nın uzay programına yönelik sert sözleriyle gündeme gelen eski NASA astronotu Scott Kelly, Kremlin'in Batı'yla iş birliği yapmadan ayrı bir uzay programı yürütemeyeceğini savundu.

    Kelly, Rusların uzay programına dair "Uzay yolculuğu yapan bir ülke olarak o kadar da gelişmiş değiller. Uzaya üç kişiyi gönderip sağlam şekilde geri getirebildikleri bir teknolojileri var. Hepsi  bundan ibaret." dedi.

    scot kelly

    "Rusya'nın uzaydaki geleceği parlak değil"

    Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (Roscosmos) kaynaklarının yetersiz olduğunu savunan 58 yaşındaki emektar astronot, "Ay'a veya Mars'a gitmek için bundan çok daha fazlasına ihtiyacınız var. Özellikle paranızın olması lazım. Dolayısıyla Putin'in Ukrayna'yı işgali nedeniyle uzay programlarının geleceği hiç parlak değil." ifadelerini kullandı.

    NASA ve Rusya ortak çalışıyor

    NASA ve Roscosmos, şu anda uzay istasyonunda birlikte çalışmak zorunda. Çünkü istasyonda ABD tarafı astronotlara yaşam desteği sağlarken, Rusya da istasyonun itilmesinden ve yörüngede kalmasından sorumlu.

    Rusya’nın uzay programlarını yürüten Uzay Etkinlikleri Kuruluşu Roscosmos’un Genel Müdürü Dmitry Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yaptırımlar nedeniyle yörüngeden çıkabileceğini ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa ülkelerinin üzerine düşebileceğini söylemiş ve ülkeleri tehdit etmişti.

    kelly

    Bunun ardından Kelly, Twitter'da Rogozin'le polemiğe girmiş ve tartışmada sert sözler sarf edilmişti.

    Kelly, Rogozin'e McDonald's'ta iş bulmasını söylerken, Rogozin de astronotu "bunama tedavisi" için Rusya'ya davet etmişti.


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