Uzay İstasyonu’nda geçirdiği süreyle adından söz ettiren Kelly, Ukrayna savaşı nedeniyle Roscosmos’la ortaklığın zora girdiğini söyledi. Kelly, "Rusya ile muhtemelen hiçbir şeye katılmayacağız" dedi.

Moskova yönetimi, Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı yaptırımlara maruz kaldı.

Rusya Uzay Ajansı Roscosmos'un Başkanı Dmitry Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) ambargolar nedeniyle ABD veya Avrupa’ya düşebileceği şeklinde bir açıklamaya imza attı.

Rusya Uzay Ajansı Başkanı'nın tehdidi

Rogozin, büyük yankı uyandıran açıklamasında, “Bizimle iş birliğini engellerseniz, UUİ'yi yörüngeden çıkmaktan, ABD veya Avrupa'ya düşmekten kim kurtaracak.” ifadesini kullandı.

Uzay İstasyonu’nda peş peşe 340 gün geçiren NASA astronotu Scott Kelly, istasyonda ABD ile Rusya arasındaki iş birliğini ve iki ülkenin uzayda yaşadığı gerilimi Ensonhaber Editörü Cahid Atik’e anlattı.

NASA astronotu Kelly: Biraz abartılı

Emekli astronot Kelly, “Uzay İstasyonu’nun risk altında olduğunu düşünüyor musunuz?” şeklindeki soruya, “Roscosmos’un, Uzay İstasyonu’nu başlı başına yörüngeden çıkarabilmesi ve Dünya’da belli bir noktaya çarpmasını hedeflemesi fikrinin biraz abartılı olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Rusya istasyondan ayrılırsa...

Hem ABD’nin hem de Rusya’nın bu ortaklığı sürdürmeye bağlı olduğunu bildiğini dile getiren Kelly, diğer taraftan Rusya’nın istasyondan ayrılması durumunda, bunun NASA ve diğer uluslararası ortaklar için zorlayıcı olacağını ifade etti.

Kelly'nin açıklamalarının tamamını röportajımızda izleyebilirsiniz.

NASA astronotu Scott Kelly, uzayda ABD - Rusya iş birliğini anlattı ViDEO