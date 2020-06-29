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    NASA astronotu uzay yürüyüşünde aynasını düşürdü

    NASA, astronotlarından birinin uzay yürüyüşü sırasında uzaya bir ayna düşürdüğünü açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2020 - 12:49
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    NASA astronotu uzay yürüyüşünde aynasını düşürdü #1

    NASA astronotları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun eskiyen bataryalarını değiştirmek için uzay yürüyüşüne çıkıyor.

    NASA'ya göre 6 lityum iyon bataryanın kurulumu tamamlandığında istasyona gereken enerji, kalan faaliyet süresi boyunca karşılanmış olacak.

    NASA ASTRONOTU AYNASINI DÜŞÜRDÜ

    Uzay yürüyüşüne çıkan astronotların, çalışırken etrafı daha iyi görebilmesi için giysilerinin her kolunda birer bilek aynası yer alıyor.

    Görev amiri Chris Cassidy, bataryalar üzerinde çalışmak üzere uzay yürüyüşü için Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılırken aynanın kontrolünü kaybetti.

    NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, ayna saniyede yaklaşık 0.3 metre hızla süzülerek uzaklaştı.

    nasa

    UZAY ÇÖPLÜĞÜNE KARIŞTI

    Astronotun düşürdüğü ayna, Dünya'nın yörüngesinde bulunan çok miktarda uzay çöpünün arasına katıldı.

    NASA, kaybolan aynanın uzay yürüyüşlerinde veya istasyonda herhangi bir soruna neden olmayacağını açıkladı.

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