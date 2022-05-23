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    NASA astronotu uzayda boğulma tehlikesi geçirdi

    Uzay istasyonunda görev alan bir astronotun, mart ayında uzay yürüyüşü için taktığı kaskına su dolduğu ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 10:13
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    NASA astronotu uzayda boğulma tehlikesi geçirdi

    Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor. Ancak astronotlar, zaman zaman uzayın zorlu ortamında tehlikeler yaşayabiliyor.

    NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) astronotların uzay kıyafetlerinde ortaya çıkan bir sorun nedeniyle endişeli.

    Kaskın içine su doldu

    Uzay ajansı yetkilileri, istasyonda görev alan Alman astronot Matthias Maurer'in, 23 Mart'taki uzay yürüyüşü için taktığı kaskına su dolduğunu açıkladı.

    Kask çıkarıldıktan sonra ekip, Güneş'in zararlı ışınlarını filtreleyen siperliğin yarısının suyla kaplandığını gördü. Ayrıca kaskın arkasındaki emici pedin de nemli olduğu tespit edildi. Sorun nedeniyle aciliyeti olmayan tüm uzay yürüyüşleri askıya alındı.

    ASTRONOT

    2013 yılında, Avrupa Uzay Ajansı astronotu Luca Parmitano'nun da kaskı suyla dolmuş ve o zamandan bu yana emme pedleri kullanılmaya başlanmıştı.

    NASA'nın o dönemde yaptığı açıklamada Parmitano'nun "gözlerini, burnunu ve kulaklarını kaplayan suyla" mücadele ettiği ve gerçek bir boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade edilmişti.

    NASA'dan araştırmacılar, şimdilerde astronotun kıyafetini inceleyip sorunun kaynağını bulmaya çalışıyor.


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