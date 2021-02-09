NASA, Ay ağaçlarının haritasını yayınladı

NASA, 1971'de Apollo 14 göreviyle Ay'ın etrafında dolaşan tohumların, Dünya'da ekili olduğu bölgeleri gösteren haritayı paylaştı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), farklı koşullarda nasıl değişeceklerini gözlemlemek amacıyla, 1971'de Apollo 14 göreviyle uzaya 500 tohum göndermişti.

34 defa Ay’ın etrafından dolaşan tohumlar, daha sonra Dünya'ya getirilerek ABD, Avrupa ve Güney Amerika'daki bazı bölgelere ekildi.

NASA, “Ay ağacı” olarak adlandırdığı bu bitkilerin haritasını, Apollo 14 görevinin 50. yıl dönümünde yayınladı.

83 ADET VAR

Söz konusu ağaçlardan, ikisi Güney Amerika'da ve biri Avrupa'da olmak üzere toplam 83 adet bulunuyor.





AĞAÇLARIN ÇOĞU KURUDU

Ay ağaçların türleri kızılçamlardan Douglas köknarlarına, çınarlardam loblolly çamlarına kadar çeşitlilik gösteriyor. Ancak, 1971 yılında dikilmeye başlayan ağaçların üçte biri günümüze kadar ulaşamayarak kurudu.

TOHUMLARIN HİKAYESİ

Apollo 14 görevi, 31 Ocak 1971'de başladı. Astronotlar, 5 Şubat 1971'de Ay'a indi ve yaklaşık 9 saatlik bir Ay yürüyüşünden sonra 9 Şubat'ta Dünya'ya geri döndü.

Göreve katılan Alan Shepard ve Edgar Mitchell Ay'da yürürken, Stuart Roosa komuta modülünde tohumlarla birlikte yörüngede 34 tur attı.

Görev esnasında, tohumlar sınıflandırıldı ve bir grup tohum, karşılaştırma yapmak için Dünya'da bırakıldı.

Uzaya gönderilecek olan tohumlar, astronot Roosa'nın kitine yerleştirildi, ancak mürettebatın Dünya'ya dönüşü esnasında tohumların yer aldığı kutu patladı ve birçok tohum kullanılamaz hale geldi.





Ardından NASA, tohumları filizleninceye kadar takip etmesi için ABD Orman Hizmetleri'ne teslim etti.

Uzay yolculuğundan sağlıklı dönen fideler, dünyanın farklı bölgelerine dikildi. Ancak dikilen ağaçlar bir süre sonra unutuldu.

Eski astronot David Williams, durumu kişisel bir mesele haline getirdi ve 1996 yılında ağaçları bulmak için bir proje başlattı.

İlk başta 22 Ay ağacını tespit etmeyi başaran Williams, bulduğu ağaç sayısının 83’e çıktığını ve günümüze kadar 21'inin öldüğünü belirtti. Ancak Williams'a göre bu ölümlerin uzay yolculuğuyla bir ilgisi yok.

Haberimizin sonuna gelmeden önce, şu anda dünya üzerinde dikili olan bazı Ay ağaçlarının fotoğraflarıyla sizleri baş başa bırakalım.