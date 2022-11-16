Petrol
93.63
-0.25%
Euro
19.3564
0.44%
Dolar
18.6122
0.06%
Altın
1.063
-0.02%
Borsa
4687
0.00%
Bitcoin
319.593
-0.79%
BTXN Coin
7.27
-1.49%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    NASA, Ay görevi için SLS roketini fırlattı

    2025 yılında astronotların Ay'a ayak basması hedeflenen Artemis programının ilk görevi için SLS roketi başarıyla fırlatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 11:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    NASA, Ay görevi için SLS roketini fırlattı

    NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

    Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli devasa roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

    Şimdiye kadar birçok kez ertelendi

    NASA, provalarını tamamladığı SLS roketini, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden daha önce iki kez fırlatılmaya çalıştı. Ancak roketin motorunda yer alan yakıt sorunu ve fırtınalar, görevin birkaç kez ertelenmesine neden olmuştu.

    NASA SLS roketini fırlattı

    NASA, haftalarca süren teknik aksilikler ve kötü hava koşullarından sonra dev SLS roketini başarıyla uzaya fırlatıldı. SLS roketi, üzerindeki Orion uzay aracını 42 günlük bir görev için Ay yörüngesine yerleştirecek.

    Artemis programının ilk ayağı olacak olan görev kapsamında NASA, bugüne kadarki en güçlü fırlatıcı roket sistemi olan SLS roketini ve astronotların içinde bulunacağı Orion uzay aracını kullanacak. Ancak SLS roketi, yalnızca keşif amaçlı olacağı için astronotsuz görev yapacak.

    nasa sls

    NASA SLS

    nasa sls

    nasa sls

    nasa sls


    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Tuğba Özerk: Bizim meslekte evlilik çok zor
    Magazin

    Tuğba Özerk: Bizim meslekte evlilik çok zor

    2022/23 KYK bursu ne kadar, kaç TL?
    Eğitim

    2022/23 KYK bursu ne kadar, kaç TL?

    Görüş Bildir