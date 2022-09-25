NASA, Ay görevini üçüncü kez iptal etti

NASA, Ay görevini üçüncü kez iptal etti

2025 yılında astronotların Ay'a ayak basması hedeflenen Artemis programının ilk görevi, üçüncü kez ertelendi.

NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli devasa roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

İlk fırlatma görevi üçüncü kez ertelendi.

NASA, provalarını tamamladığı SLS roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden daha önce iki kez fırlatılmaya çalışıldı. Ancak roketin motorunda yer alan yakıt sorunu, fırlatmanın iki kez ertelenmesine neden oldu.

NASA, söz konusu sorunu giderdi, ancak bu kez de fırlatmaya fırtına engel oldu ve görev üçüncü kez ertelendi.

AA'nın haberine göre, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilecek "Artemis I" görevi için çalışan ekip, 27 Eylül Salı günü yapılması planlanan test uçuşunu bir kez daha iptal etti.

Açıklamada, iptal gerekçesi olarak, uçuşun yapılacağı gün Florida ve Küba'yı bir tropikal fırtınanın vuracağının öngörülmesi gösterildi.

Yeni uçuş denemesinin ne zaman yapılacağına ilişkin ise kesin bir tarih paylaşılmadı.

Artemis programının ilk ayağı olacak olan görev kapsamında NASA, bugüne kadarki en güçlü fırlatıcı roket sistemi olan SLS roketini ve astronotların içinde bulunacağı Orion uzay aracını kullanacak. Ancak SLS roketi, yalnızca keşif amaçlı olacağı için astronotsuz görev yapacak.