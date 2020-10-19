NASA, Ay'a 4G teknolojisi kurmak istiyor

NASA ve Nokia, Ay yüzeyinde 2028 yılına kadar bir üs inşa edilmesi ve 4G teknolojisinin işlevsel hale getirilmesinin hedeflendiği projeyi hayata geçirecek.

ABD'nin Ay'da üs kurma projesi için bir adım daha atılıyor. Nokia'nın iş birliği ile 4G teknolojisi de Ay'a götürülecek.

2028'E KADAR AY'DA ÜS KURULACAK

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve teknoloji firması Nokia tarafından gerçekleştirilecek proje kapsamında, Ay üzerinde insan varlığını sürdürme amacı ile 2028 yılına kadar bir ay üssü inşa edilmesi ve 4G teknolojisinin işlevsel hale getirilmesinin hedeflendiği açıklandı.

İLETİŞİM İÇİN 4G TEKNOLOJİSİ KULLANILACAK

CNN televizyonunun haberinde, NASA'nın, Ay yüzeyindeki araçların kontrolü, yol bulma ve görüntü akışı dahil olmak üzere, veri iletimi ve haberleşmenin sağlanması için ayırdığı 370 milyon dolarlık bütçenin 14 milyon dolarını Nokia'nın BellLabs isimli firmasına aktardığı belirtildi.

AŞIRI SICAK VE RADYASYONA DAYANIKLI KABLO SİSTEMİ

Ay'daki kablosuz iletişim ağı teknolojisi, aşırı sıcak ve radyasyonla kaplı yüzey özelliklerine dayanacak şekilde özel olarak tasarlanacak. Roket iniş ve kalkışlarında yüzeyde meydana gelecek titreşimlerden de etkilenmeyecek.