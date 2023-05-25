NASA, Ay'a düşen Japon uzay aracını görüntüledi NASA, "özel sektör" tarafından finanse edilerek Ay'a iniş yapması planlanan, ancak iniş esnasında düştüğü belirlenen ilk Japon uzay aracının olası enkazını tespit etti.

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Japonya merkezli ispace şirketi tarafından üretilerek nisan ayında Ay'a gönderilen uzay aracı, iniş esnasında başarısız olmuştu.

Başkent Tokyo merkezli ispace şirketi, "Hakuto-R" keşif programı kapsamında geliştirilen ve 26 Nisan'da Ay yüzeyine inmesi planlanan uzay aracı, Ay yüzeyine çakıldı.

NASA, enkazı görüntüledi

NASA Ay Keşif Uydusu (LRO), "özel sektör" tarafından finanse edilerek Ay'a iniş yapması planlanan, ancak iniş esnasında düştüğü belirlenen ilk Japon uzay aracının olası enkazını tespit etti.

NASA ekibi, aynı bölgenin iniş girişiminden önceki görüntülerini karşılaştırarak, "muhtemel iniş sahasında olağan dışı bir yüzey değişikliği" belirledi.

Karşılaştırma sonucunda, en az 4 belirgin enkaz parçası ve muhtemelen iniş aracının gövdesinin diğer parçaları olabilecek birkaç küçük yüzey değişikliği tespit edildi.

LRO, daha önce de başarısızlıkla sonuçlanan İsrail'in Beresheet ve Hindistan'ın Vikram uzay araçlarının Ay yüzeyindeki kalıntılarını tespit etmişti.