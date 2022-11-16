NASA, Ay'a insan göndermeye bir adım daha yaklaştı

NASA, Ay'a insan göndermeye bir adım daha yaklaştı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, 2024'te insanoğlunu Ay'a ayak basma hedefine doğru hızla ilerliyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli devasa roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

NASA, haftalarca süren teknik aksilikler ve kötü hava koşullarından sonra dev SLS roketini başarıyla uzaya fırlattı. SLS roketi, üzerindeki Orion uzay aracını 42 günlük bir görev için Ay yörüngesine yerleştirecek.

Ay'a dönüş projesi olarak bilinen "Artemis" misyonuyla NASA, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.

Bugünkü fırlatma ile, dünyanın en karmaşık ve en güçlü roket gemisi olduğu düşünülen "Artemis 1" uzay aracı, astronotları taşımaya hazır olup olmadığını anlamak için zorluk testinden geçiyor.

Maliyetli 37 milyar dolar

AA'nın haberine göre, SLS-Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.

Yunan mitolojisinde Apollo'nun ikiz kız kardeşi Artemis'den ismini alan programla NASA, en erken 2025 yılında astronotların yeniden Ay'a gönderilmesini, Mars'a insan göndermeyi amaçlayan daha iddialı uzay yolculuklarına giden yolda bir sıçrama tahtası görevi görerek uzun vadeli bir Ay kolonisi kurulmasını hedefliyor.

Bunun yanı sıra NASA, Ay'da radyasyonun etkilerini ölçmek için uzaya iki cansız kadın mankeni göndermeyi planlıyor. Artemis-1 roketinin, 25 gün sonunda 11 Aralık'ta Pasifik Okyanusu'na inmesi bekleniyor.

Her şey planlandığı şekilde ilerlerse 1972'deki Apollo 17 misyonundan sonra Ay'a ilk defa insan götürecek Artemis-3 misyonu 2025'te gerçekleştirilecek.