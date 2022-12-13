NASA, Ay'da buz arama çalışmalarına başladı

NASA, Ay'ı keşif planları kapsamında Ay yüzeyinde buz arayacak küçük bir uydu fırlattı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak.

Hedef olarak güney kutbunun seçilmesinin sebebi ise yakın zamanda Ay'ın güney kutbunda donmuş halde su keşfedilmiş olması.

Keşiften sonra ABD dışında diğer ülkelerin uzay kuruluşları da dikkatini bu yöne çevirdi.

NASA, Ay'da buz arayacak

NASA, Ay'ı keşif planları kapsamında Ay yüzeyinde buz arayacak küçük bir uydu fırlattı. Küçük uydu, Ay’da buz aramak için dört aylık bir yolculuğa çıktı.

Lunar Flashlight isimli uydunun yolculuğunun Ay’ın Güney Kutbu hakkında daha fazla bilgi sağlayabileceği düşünülüyor.

Lunar Flashlight’ın Dünya’ya dönmesi planlanmıyor. Uydu, diğerleri gibi gücü bitene veya hizmet dışı bırakılana kadar Ay’ın yörüngesinde hayatını sürdürecek.