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    NASA, Ay'da üs kurmak için 57 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

    NASA, Ay yüzeyinde uzay tabanlı yapı sistemleri inşa etmesi için ICON ile 57.2 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 17:52
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    NASA, Ay'da üs kurmak için 57 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

    NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

    Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, Ay'da üs kurarak burada kalıcı olarak bulunmak istiyor.

    Ay'da üs kurmak için imzalar atıldı

    NASA, Ay yüzeyinde uzay tabanlı yapı sistemleri inşa etmek için, Teksaslı 3 boyutlu yazıcı inşaat şirketi ICON ile anlaştı. Anlaşmanın değeri ise 57.2 milyon dolar olarak açıklandı.

    NASA, Ay da üs kurmak için 57 milyon dolarlık sözleşme imzaladı #1

    ICON; iniş platformları, koruyucu kalkanlar ve Ay’da yollar gibi büyük ölçekli yapıları 3 boyutlu olarak yazdırabilen bir cihaz geliştirecek. Gelecekte Ay'a gönderilecek bu cihaz sayesinde, oradaki birçok yapı kolaylıkla inşa edilebilecek.

    ICON, günümüzde 3 boyutlu inşaat yazıcılarıyla uygun fiyatlı evler yapıyor. Şirket, gelecekte bu teknolojiyi Ay'da kullanabilmek için NASA ile birlikte hareket edecek.


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