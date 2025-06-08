NASA, Ay'ın öteki tarafına dev bir teleskop kurmak istiyor

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NASA, Ay'ın karanlık yüzüne dev bir radyo teleskobu inşa etme planlarını somutlaştırıyor.

Ay Krateri Radyo Teleskobu (LCRT) olarak bilinen bu iddialı proje, Dünya'daki gözlemevlerini etkileyen ve Starlink gibi uydu ağlarıyla giderek artan radyo parazitlerinden korunmuş, eşsiz bir konumda bilimsel araştırmalar yapmayı hedefliyor.

AY'IN KARANLIK YÜZÜ NEDEN İDEAL

Ay'ın uzak yüzü, Dünya'daki gözlemevlerini etkileyen radyo gürültüsü ve ışık kirliliğinden doğal olarak korunuyor.

Bu, onu evrenin en erken dönemlerinden gelen zayıf sinyalleri tespit etmek için mükemmel bir yer haline getiriyor.

Özellikle uydu fırlatmalarındaki artış, Dünya yörüngesindeki radyo frekansı kirliliğini artırarak karasal radyo astronomisini giderek zorlaştırıyor.

Bu nedenle Ay'ın karanlık yüzü, astronominin en hassas araştırmaları için son sığınak olabilir.

LCRT, Dünya atmosferinin engellediği ultra uzun radyo dalgalarını inceleyerek astronomide yeni ufuklar açacak.

Bu dalgalar, evrenin "kozmik karanlık çağlarını" yani ilk yıldızların oluşmasından önceki dönemi araştırmak için hayati önem taşıyor.

NASA Jet Propulsion Laboratuvarı'ndaki bir ekip tarafından geliştirilen LCRT projesi, şu anda Kaliforniya'da test edilen bir prototip aşamasında.

Başarılı olursa, projenin önümüzdeki on yıl içinde "tam teşekküllü bir göreve" dönüşebileceği ve 2030'larda faaliyete geçebileceği belirtiliyor.

Projenin önündeki en büyük engellerden biri ise maliyeti. Son tahminlere göre, bu dev Ay teleskobunun inşası yaklaşık 2,6 milyar dolara mal olacak.