NASA, bu hafta Dünya'ya yaklaşacak 5 göktaşı tespit etti

NASA, bu hafta Dünya'ya yaklaşacak 5 göktaşı tespit etti

NASA, bu hafta Dünya'nın yakınından geçecek 5 göktaşı tespit ettiklerini açıkladı. Boyutları 10 metre ile 70 metre arasında değişen gök cisimleri, herhangi bir tehlike oluşturmuyor.

Geçtiğimiz günlerde, 2020 QG diye bilinen bir göktaşının Dünya'dan daha önce görülmemiş bir yakınlıktan geçtiğini duyuran NASA, söz konusu göktaşının Hint Okyanusu'nun güneyinden sadece 2 bin 945 kilometre yüksekten geçerek uzaklaştığını açıklamıştı.

NASA, şimdi de bu hafta Dünya'nın yakınından geçecek 5 göktaşı tespit ettiklerini açıkladı. Boyutları 10 metre ile 70 metre arasında değişen gök cisimleri, Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmuyor.

DÜNYA'YA YAKLAŞACAK 5 GÖKTAŞI

NASA'nın Dünya'ya Yakın Cisimleri Araştırma Merkezi (CNEOS) verilerine göre, 42 metre uzunluğundaki 2020 RJ isimli göktaşı, salı gecesi Dünya'ya yaklaşık 1,2 milyon km uzaklıktan geçti. Ayrıca geçtiğimiz günlerde çapı oldukça küçük olan 2020 PT4 isimli cisim de Dünya'ya yaklaştı.

2020 RW olarak adlandırılan bir diğer göktaşı ise 10 Eylül tarihinde yakınımızdan geçecek. Bunu 2020 RM isimli göktaşı takip edecek ve Dünya'nın 1 milyon km yakınından geçerek yoluna devam edecek.

Tespit edilen gök cisimlerinin en büyüğü ise 75 metre uzunluğa sahip 2020 RM15. Bu dev göktaşı, önümüzdeki cumartesi günü saniyede 9,78 km hızla yakınımızdan geçecek.

Gök bilimcilere göre, çapı 1 kilometreden büyük gök cisimleri kolaylıkla tespit edilebiliyor. Ancak daha küçük cisimlerin gözden kaçması, gelecekte Dünya için bir tehlike oluşturabilir.