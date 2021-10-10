NASA çalışanı Umut Yıldız: Türkiye 5-10 yıldan daha uzun uzay planları yapmalı

NASA çalışanı Türk bilim insanı Umut Yıldız, Mars'taki yaşam izi arama faaliyetleri hakkında bilgiler verirken, Türkiye'nin uzayla ilgili daha uzun planlar yapması gerektiğini söyledi.

Bursa'da uzay ve havacılık konusunda heyecan ve farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi'ni (GUHEM) ziyaret eden Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Jet Propulsion Laboratory (Jet Tahrik Laboratuvarı) bölümünde çalışmalarını sürdüren bilim insanı Dr. Umut Yıldız, Türkiye'de son yıllarda bilim merkezleri adına ciddi gelişmelerin olduğunu söyledi.

"BURSA GUHEM, DÜNYADA SAYILI MERKEZLERDEN"

Yıldız, birçok şehirde bilim merkezleri yapıldığını ancak Bursa'daki GUHEM'in uzay ve havacılık alanında sadece Türkiye'de değil, dünyadaki sayılı merkezlerden biri olduğunu anlattı.

NASA çalışanı Umut Yıldız: Mars'ta su varsa yaşam da vardır - Video

"TÜRKİYE'NİN HER TARAFINDAN ÖĞRENCİLER GELMELİ"

GUHEM'i ziyaret edenlerin merkezden etkilendiğini belirten Yıldız, "Eminim ki bu çocukların bir bölümü uzay alanına yönelip bir şeyler yapacaklardır. Ben en güzel o kısmı görüyorum. Küçücük çocukları bile şu anda etkilemesi benim için çok önemli. Ayrıca buraya daha da destek verilmeli. Türkiye'nin her tarafından buraya öğrencilerin gelmesini diliyorum." diye konuştu.

"ŞİMDİDEN UZAY İÇİN DAHA UZUN PLANLAR YAPILMALI"

Yıldız, Türkiye Uzay Ajansının çalışmalarına da değinerek, "Bir yol haritası çizilmiş durumda. İlk hedef, 2023'te Ay'a sert iniş, ondan sonra da yumuşak iniş yapmak. Takip ettiğim kadarıyla gerçekleşebilme ihtimalini görüyoruz. En azından elimizde bir plan var. Bu plana göre de bir şeyler devam eder ve başarabiliriz. Madem bir uzay ajansımız var. 5-10 yıllık planlardan ziyade çok daha uzun süreli planlamaları şimdiden konuşmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"MARS'TA ARAÇ UÇURACAK SEVİYEDEYİZ"

NASA'nın Mars'a gönderdiği "Perseverance" adlı robotun çalışmalarını anlatan Yıldız, "Küçük bir robot değil, bir cip büyüklüğünde. Bunun yanında bir de helikopter gönderildi." dedi.

Helikopterin beklenenden çok daha uzun süre çalıştığını dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Buradan şunu görebiliyoruz, artık Mars'ta bir uçan araç çalıştıracak seviyemizin olduğunu biliyoruz. Perseverance robotunun en büyük amacı orada yaşam bulmaya çalışmak. Yaşam var mı, yok mu bilmiyoruz ama sıvı suyun olduğunu biliyoruz. Milyarlarca yıl önce oradaki suyla beraber belki bir yaşam oluşmuştur diye düşünüyoruz. Belki bulacağız, belki bulamayacağız ama şu anda bu araç araştırmasına devam ediyor. Umuyorum ki yakın zamanda güzel bir haber alırız, Mars'ta yaşam bulabiliriz."





"SU GÖRDÜĞÜMÜZ YERDE YAŞAM OLABİLİR"

Yıldız, Perseverance robotunun geçen şubatta Mars'a iniş yaptığını anımsatarak, o zamandan beri sürekli veri gönderdiğini söyledi.

Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birkaç yüz bin fotoğraf gönderdi. Mars'ta şu anda sıvı su yok ama yüzey kabuğunun altında buzlu, donmuş suya rastladığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Daha da altta, hani toprak altı göletler vardır ya, bu şekilde göletleri de bulduk. Kısacası çok yaklaşmış durumdayız. Yaşamla ilişkilendirdiğimiz şey de genelde sudur. Su gördüğümüz yerde yaşam olabilir diyebiliriz. Belki buradan bir şey çıkarabiliriz. Eskiden Mars'ta sıvı suyun olduğunu da tortul kayalardan anlıyoruz. Oradan mutlaka su geçmesi gerekiyor ki o taşlar yuvarlak hale gelsin. Uydu fotoğraflarından nehirlerin geçtiği yolları da biliyoruz.

Demek ki burada eskiden sıvı su var ama bu suyun ne kadar orada kaldığını bilmiyoruz. Belki 50 yıl, belki 500 bin sene kaldı. Mars'ın 4,5 milyar yıllık tarihi var. Orada eskiden su olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz."