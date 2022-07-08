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    NASA, CAPSTONE uydusuyla iletişimi yeniden sağladı

    NASA, bir süredir iletişim sağlayamadığı CAPSTONE uydusuyla teması tekrar kurduklarını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 10:46
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    NASA, CAPSTONE uydusuyla iletişimi yeniden sağladı

    NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor. NASA'nın Artemis ismini verdiği bu proje için artık son hazırlıklar yapılıyor.

    NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

    NASA'nın Artemis Projesi'nde yer alacak uzay aracı CAPSTONE, geçtiğimiz günlerde fırlatılmıştı.

    İletişim yeniden sağlandı

    Mikrodalga fırın büyüklüğündeki uzay aracı CAPSTONE, Dünya alçak yörüngesini aştıktan sonra NASA ekibiyle olan iletişimini kaybetmişti.

    Gelen bilgilere göre, yaklaşık 25 kilogram olduğu belirtilen CAPSTONE, NASA ile yeniden iletişim sağladı. Uzay ajansı, 1 günden daha uzun bir süre boyunca uyduyla temas kuramamıştı.

    nasa uzay

    "CubeSat" kategorisindeki uydunun, toplayacağı verileri NASA'ya göndererek insanlığın yeniden Ay'a inişi için gerekli ön bilgileri sağlaması bekleniyor.

    CAPSTONE'un tahminen 13 Kasım'da Ay'a varması planlanıyor ve veri toplamak için en az 6 ay boyunca Ay'ın yörüngesinde kalması öngörülüyor.


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