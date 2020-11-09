NASA, deniz seviyesindeki yükselişi incelemek için Sentinel-6 uydusunu fırlatmaya hazırlanıyor

NASA, deniz seviyesindeki yükselişi incelemek için Sentinel-6 uydusunu 21 Kasım'da uzaya fırlatacak.

Atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda artış yaşanıyor.

Söz konusu sıcaklık artışının neden olduğu küresel ısınmadan oldukça etkilenen buzullar ise deniz seviyelerinin yukarıya doğru çıkmasına neden oluyor.

NASA, DENİZ SEVİYELERİNİ UYDUYLA İZLEYECEK

NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile ortak bir görevde inşa edilen en yeni uzay aracı Sentinel-6 Michael Freilich isimli uyduyu 21 Kasım'da fırlatmaya hazırlanıyor.

Yeni uydu, iklim değişikliği nedeniyle yükselen deniz seviyelerini uzaydan takip edecek.

Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nde son hazırlıklarını yapan NASA ekibi, fırlatma görevi için uyduyu SpaceX'in Falcon 9 roketine yerleştirecek.

Uydu, adını NASA'nın Yer Bilimi Bölümü'nün eski yöneticisi ve okyanusların uzaydan izlenmesine öncülük eden bir kişi olan Dr. Michael Freilich'den alıyor.

Yeni uydu, daha küçük yerel deniz seviyesi değişikliklerini ve özellikle kıyı şeridini detaylı olarak inceleme altına alacak.

Sentinel-6 uydusu ayrıca, dünyadaki okyanusların yüzde 90'ında meydana gelen yükselmeleri takip edebilecek.

2025'TE BİR UYDU DAHA FIRLATILACAK

Sentinel-6 uydusuna, 2025'te fırlatılacak Sentinel-6b uydusu eşlik edecek. NASA bu uyduyla deniz seviyesinin sürekli yükselişini ölçecek ve daha detaylı bilgi elde edecek.





TEHLİKE ÇOK UZAK DEĞİL

Uydu görüntülerinden çeşitli analizler yapan bilim insanları, Kuzey Kutbu'ndaki buzulların 2035 yılına kadar eriyebileceğini açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre 127 bin yıl önce yaşanan durum, 15 yıl sonra tekrar edebilir.

Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek. Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.

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