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    NASA: Dev göktaşı Dünya'nın yakınından geçti

    Potansiyel olarak tehlikeli bir göktaşının Dünya'nın yakınından geçeceği haberinin ardından NASA alarma geçti.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 11:03
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    NASA: Dev göktaşı Dünya'nın yakınından geçti

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

    Şimdiye kadar gezeginimizin yakınından irili ufaklı birçok göktaşı geçse de herhangi bir tehlike yaşanmadı.

    NASA'dan göktaşı uyarısı

    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, otobüs büyüklüğünde bir göktaşının bugün Dünya’nın çok yakınından geçtiğini duyurdu. NASA’ya göre, 2022 NF olarak adlandırılan göktaşı, 3 gün önce fark edildi.

    Göktaşının Dünya’ya yaklaşımı sırasında, bir mermiden yaklaşık 12 kat daha hızlı hareket ettiği duyuruldu.

    NASA: Dev göktaşı Dünya nın yakınından geçti #1

    NASA, büyüklüğü 150 metreyi aşan ve Dünya'ya en fazla 7,5 milyon kilometre mesafede olan nesneleri "potansiyel tehlike" kabul ediyor.

    Örneğin 2013'te Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine düşen 17 metre çapındaki göktaşı, 26 ila 33 atom bombasıyla aynı etkiyi yaratmıştı.

    Bölgenin 15 ila 20 kilometre üzerinde patlayan göktaşı, bir şok dalgası yaratarak binaların pencerelerinin patlamasına neden olmuş ve olayda 1500 kişi yaralanmıştı.


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