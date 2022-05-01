NASA: Dev göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

Potansiyel olarak tehlikeli bir göktaşının Dünya'nın yakınından geçeceği haberinin ardından NASA alarma geçti.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

Şimdiye kadar gezeginimizin yakınından irili ufaklı birçok göktaşı geçse de herhangi bir tehlike yaşanmadı.

NASA'dan göktaşı uyarısı

NASA, "potansiyel tehlike" diye sınıflandırdığı bir göktaşının, 28 Nisan Perşembe günü Dünya'ya çok yaklaşacağını açıkladı.

418135 veya 2008 AG33 diye adlandırılan göktaşının tahmini çapı 350 ila 780 metre. Göktaşının Dünya'nın yakın çevresine saatte 37 bin 400 kilometre hızla gireceği düşünülüyor.

Çarpma ihtimali düşük

Uzay ajansı, göktaşının Dünya'nın çok yakınından geçeceğini ama yüksek ihtimalle çarpışma olmayacağını duyurdu.

Ses hızının 30 katından daha fazla hızla hareket eden gök cismi, yakın geçiş sırasında gezegenin 3,2 milyon kilometre uzağında olacak.

Yaklaşmakta olan göktaşı 12 Ocak 2008'de Arizona'daki Mt. Lemmon SkyCenter gözlemevinden araştırmacılar tarafından keşfedilmişti.

NASA'ya göre en son 1 Mart 2015'te Dünya'nın yakınından geçen göktaşı, gezegene kabaca 7 yılda bir yaklaşıyor ve bir sonraki yakın geçişin 25 Mayıs 2029'da olması öngörülüyor.

NASA, büyüklüğü 150 metreyi aşan ve Dünya'ya en fazla 7,5 milyon kilometre mesafede olan nesneleri "potansiyel tehlike" kabul ediyor.

Örneğin 2013'te Rusya'nın Çelyabinsk bölgesine düşen 17 metre çapındaki göktaşı, 26 ila 33 atom bombasıyla aynı etkiyi yaratmıştı.

Bölgenin 15 ila 20 kilometre üzerinde patlayan göktaşı, bir şok dalgası yaratarak binaların pencerelerinin patlamasına neden olmuş ve olayda 1500 kişi yaralanmıştı.