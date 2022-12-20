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    NASA, dünyadaki en soğuk noktayı paylaştı

    NASA, bir sosyal medya paylaşımında dünyadaki en soğuk noktanın konumunu verdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 16:32
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 17:31
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    NASA, dünyadaki en soğuk noktayı paylaştı

    Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yeryüzündeki en soğuk noktayı bir sosyal medya paylaşımıyla açıkladı.

    NASA, yaptığı paylaşımda, "Dünya üzerinde bulduğumuz en soğuk yer, Doğu Antarktika Platosu'ndaki yüksek bir sırt. Açık bir kış gecesi sıcaklık -92.7 dereceye kadar düşebilir." ifadelerini kullandı.

    Son 9 yıldır en soğuk bölge

    NASA, gezegenin en soğuk noktasını bulduğunu ilk kez 2013'te bildirdi ve plato, o zamandan beri her yıl rekoru elinde bulundurmaya devam ediyor.

    Güney Kutbu'nda yet alan bu nokta, son 9 yıldır Dünya'nın en soğuk noktası olmaya devam ediyor.

    NASA, dünyadaki en soğuk noktayı paylaştı #1

    NASA, Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi'nin, birkaç uydudan alınan 32 yıllık verileri analiz ettikten sonra Doğu Antarktika Platosu'nun dünyanın en soğuk yeri olduğu sonucuna vardığını söylüyor.

    Uyduların tespit ettiği en düşük sıcaklık, 10 Ağustos 2010'da -93,2 santigrat derece olarak ölçüldü.

    NASA, dünyadaki en soğuk noktayı paylaştı #2


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