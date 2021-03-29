NASA, Dünya'ya çarpacağı duyurulan göktaşı ile ilgili açıklama yaptı

NASA, Dünya'ya çarpacağı duyurulan göktaşı ile ilgili açıklama yaptı

NASA, 15 yıldan fazla bir süredir uzay bilimcilerini endişelendiren Apophis adlı dev göktaşının Dünya’ya ne zaman çarpacağı konusuna açıklık getirdi.

340 metrelik genişliğindeki Apophis isimli göktaşı, yörüngedeki yeri nedeniyle endişe verici tahminlere yol açtıktan sonra 2004 yılında oldukça konuşulmuştu.

Göktaşını yakından inceleyen bilim insanları ise Apophis’in 2029'da ve 2036'da Dünya’ya tehlikeli bir şekilde yaklaşacağını ve 2068’te gezegenimize çarpacağını söylemişlerdi.

NASA: 100 YIL BOYUNCA RİSK YOK

Yapılan yeni gözlemler, söz konusu göktaşının önümüzdeki en az 100 yıl boyunca Dünya’ya çarpma olasılığının bulunmadığını gösteriyor.

NASA, Apophis isimli dev göktaşının 100 yıl boyunca Dünya'yı vurmayacağını belirterek, gök cisminin "riskli asteroid" listesinden çıkarıldığını duyurdu.

2029'DA DÜNYA'YA ÇOK YAKLAŞACAK

Apophis, her ne kadar 100 yıl boyunca bir tehlike oluşturmayacak olsa da Dünya'ya yakın geçişler yapmaya devam edecek.

Göktaşı, 13 Nisan 2029 tarihinde Dünya'nın 32 bin kilometre yakınına gelerek gök bilimcilerin en iyi gözlemi yapmasına olanak tanıyacak.

Söz konusu mesafe, Dünya’nın Ay ile olan uzaklığının onda biri kadar ve gezegenimizi çevreleyen iletişim uydularından bile daha yakın.

NASA yetkilisi Davide Farnocchia yaptığı açıklamada, "Üniversiteden sonra asteroidlerle çalışmaya başladığımda, Apophis tehlikeli listesinin başındaydı. Bu nedenle cismin listeden çıktığını görmek beni mutlu etti." dedi.