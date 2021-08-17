NASA, ekipmanlarını Ay'da üretecek

NASA, Ay'a çok sayıda ekipman taşımak yerine tüm ekipmanları Ay'da üç boyutlu yazıcı ile üretmek istiyor.

NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor. NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi, Ay'da kalıcı bir üs kurabilmek için bolca ekipmana ihtiyaç var ve bu ekipmanların Dünya'dan Ay'a gönderilmesi oldukça zahmetli bir iş.

AY YÜZEYİNDE 3 BOYUTLU YAZICI KULLANILACAK

NASA, Ay’ın tozlu toprağını baskı için ham madde olarak kullanmayı umarak, yaklaşan Artemis Ay görevlerinde kullanmak üzere Redwire şirketinin baskı sistemini test ediyor.

Uzay ajansının amacı; Dünya’dan çok sayıda ağır ekipman çekmek yerine, gerekli olanı yapmak için Ay’da hazır bulunan malzemeleri kullanmak.

Araştırmacılar, baskının yer çekimi olmadan çalışıp çalışmadığını ve basılı malzemenin gücünün ne olacağını şimdiden araştırıyor.

Redwire; 3D baskı teknolojisinin, küçük armatürler ve donanımlar için kullanılmasının yanı sıra; sonunda iniş pistleri, temeller, yollar ve hatta astronotların içinde yaşaması için Ay habitatları gibi daha büyük ve daha karmaşık parçaları basmak için kullanılabileceğini de söylüyor.

NASA, 3D baskı teknolojisini diğer gezegenlerde de kullanılabilecek şekilde geliştirmeye çalıştığını belirtiyor.