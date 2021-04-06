NASA: Futbol sahası büyüklüğünde göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

NASA, futbol sahası büyüklüğünde bir göktaşının 4 Mayıs'ta Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

Yeni bir açıklama yayınlayan NASA, futbol sahası büyüklüğünde dev bir göktaşının 4 Mayıs tarihinde Dünya'nın yanından geçmesinin beklendiğini açıkladı.

SANİYEDE 9 KM HIZLA İLERLİYOR

"2021 AF8" isimli göktaşı, şu anda saniyede 9 kilometre hızla hareket ediyor. NASA, "Bu cisim, uzayda tespit edilen bazı büyük asteroitlere kıyasla oldukça küçük, fakat "2021 AF8" hala uzaydaki nesnelerin yüzde 90'ından daha büyük." ifadelerini kullandı.

Söz konusu göktaşının, Dünya'ya 3 milyon 400 bin kilometre mesafeden güvenli bir şekilde geçeceği belirtiliyor ve herhangi bir tehlike oluşturması beklenmiyor.