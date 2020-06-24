NASA: Galaksimiz okyanus dünyalarıyla dolu

NASA, Samanyolu’nun okyanus dünyalarıyla dolu olabileceğini ortaya çıkaran bir araştırmaya imza attı.

Bilim insanları, daha önce su dünyası olarak nitelendirilen okyanuslarla kaplı bazı uydular ortaya çıkarmıştı. Ancak NASA'ya göre, okyanuslarla kaplı gezegenler Samanyolu Galaksi'sinde de bir hayli yaygın.

YENİ OKYANUS DÜNYALARI VAR

Çalışma kapsamında, yakındaki TRAPPIST-1 sisteminin 7 gezegeni de dahil olmak üzere Dünya'yla benzer boyutlardaki 53 ötegezegen incelendi. Bunun sonucunda gezegenlerin çeyreğinden fazlasının okyanus dünyası olabileceği ortaya çıktı.

Yeni bulgular, araştırmacıların hangi öte gezegenleri incelemeleri gerektiğini veya gelecekte nereye uzay aracı gönderebileceklerini daha iyi anlamalarını sağlayabilir.





GELECEKTE DETAYLI İNCELENECEKLER

İncelenen gezegenler çok fazla uzakta olduğu için yeteri kadar veri elde edilemiyor. Bilim insanları, NASA'nın 2021'de fırlatacağı James Webb Uzay Teleskobu'nun da dahil olduğu gelecekteki görevlerle bu dünyaları daha yakından araştırabilecek.

Güneş sisteminde de Satürn ve Jüpiter’in su dünyası diye nitelenen uyduları bulunuyor. Örneğin Satürn’ün gayzerli uydusu Enceladus’un yüzeyinin hemen altında tuzlu sudan oluşan devasa, küresel bir okyanus mevcut.