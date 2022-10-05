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    NASA, göktaşında 10 bin km uzunluğunda enkaz izi bıraktı

    NASA'nın Dart uzay aracı, çarptığı göktaşında 10 bin kilometre uzunluğunda enkaz izleri oluşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 17:49
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    NASA, göktaşında 10 bin km uzunluğunda enkaz izi bıraktı

    ABD merkezli uzay ajansı NASA, gelecekte Dünya'ya tehdit oluşturması muhtemel uzay cisimlerine önlem almak amacıyla zorlu bir görevi yerine getirmişti.

    NASA’nın Double Asteroid Redirection Test (DART) olarak adlandırdığı yeni uzay görevi kapsamında, 500 kilogramlık bir uzay aracı Didymos olarak adlandırılan bir göktaşına çarpmıştı.

    Dünya'dan yaklaşık 11 milyon kilometre uzakta gerçekleşen kasıtlı çarpışma, insanlığın ilk göktaşını yörüngeden saptırma girişimi oldu.

    Didymos isimli göktaşı, Dünya için bir tehdit oluşturmuyor. Ancak NASA, gelecekte Dünya'yı tehlikeli cisimlerden koruyabilmek için göktaşının yolunu değiştirip değiştiremeyeceğini öğrenmek için böyle bir görev düzenledi.

    NASA, göktaşında 10 bin km uzunluğunda enkaz izi bıraktı #1

    10 bin km enkaz izi bıraktı

    NASA'nın Dart uzay aracı, çarptığı göktaşında 10 bin kilometre uzunluğunda enkaz izleri bıraktı.

    DART'ın ardında bıraktığı enkaz, Şili’deki Güney Astrofizik Araştırma Teleskobu tarafından belirlendi.

    Uzmanlar, 10 bin kilometreden daha uzun olan izin dağılmasının uzun süreceğini açıkladı.


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