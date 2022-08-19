- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- NASA, göktaşını roketle vuracak
NASA, göktaşını roketle vuracak
- Haber Merkezi
- 19.08.2022 - 17:35
- Güncelleme : 19.08.2022 - 17:53
ABD merkezli uzay ajansı NASA, gelecekte Dünya'ya tehdit oluşturması muhtemel uzay cisimlerine önlem almak amacıyla zorlu bir görevi yerine getirmeye hazırlanıyor.
NASA’nın Double Asteroid Redirection Test (DART) olarak adlandırdığı yeni uzay görevi, 500 kilogramlık bir uzay aracını Dimorphous olarak adlandırılan bir göktaşına çarptıracak.
Eylülde göktaşına çarpacak
Geçen yıl kasım ayında uzaya fırlatılan DART aracı, eylül ayında göktaşına çarpacak ve yörüngesini değiştirmeye çalışacak.
Uzay aracının, göktaşının yolunu değiştirmek için saatte 23 bin kilometre hızla belirlenen cisme çarpması planlanıyor.
DART görevi, NASA'nın Gezegensel Savunma Koordinasyon Ofisi (PDCO) yönetimindeki Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı (APL) tarafından yönetiliyor.
NASA, çarpışmadan elde edilen verilerin, bilim insanlarının bir laboratuvarda mini etkiler yaratmasına ve bu sonuçlara dayalı olarak karmaşık bilgisayar modelleri oluşturmasına yardımcı olacağını söylüyor.