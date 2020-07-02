NASA, Güneş'in fotoğraflarını film haline getirdi

NASA, 10 yıl boyunca Güneş’in yüksek çözünürlüklü çekilen fotoğraflarını birleştirerek 1 saatlik film halinde yayınladı.

NASA, 2010 yılının şubat ayında yeni bir Güneş projesi başlatımıştı. Proje kapsamında günümüze kadar her 0.75 saniyede bir Güneş’in 425 milyon çözünürlüklü fotoğrafı kayda alındı.

MİLYONLARCA FOTOĞRAF BİRLEŞTİRİLDİ

NASA, 10 yıl boyunca çektiği ve toplamda 20 milyon GB boyutunda olan fotoğraf verisini birleştirdi ve hızlandırılmış bir video haline getirdi.

NASA'nın hazırladığı videoda, Güneş yüzeyinde meydana gelen patlamalar da yer aldı. NASA tarafından yayınlanan hızlandırılmış videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

NASA, bu görüntülerle Güneş ile ilgili sayısız yeni keşif yapılabileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada görüntülerde bazen siyah kareler olduğunu ve bunların da tutulmalardan kaynakladığı ifade edildi.

NASA, gelecek günlerde Güneş’i izlemeye devam edeceklerini ve dünyanın uzaydaki yeri hakkında daha fazla bilgi edineceklerini vurguladı.



